Undersykje de rol fan ynnovaasje-intermediaries by it foarmjen fan de takomst fan AI-ynskeakele engineeringbiology

Undersikers fan it Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) by AMBS hawwe koartlyn in stúdzje útfierd mei de titel "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology", dy't de wichtige rol ûndersiket fan ynnovaasje tuskenpersoanen by it beynfloedzjen fan ynnovative ekosystemen.

De stúdzje rjochtet him op it opkommende fjild fan AI-ynskeakele engineering biology (AI-EB) en de gefolgen dêrfan yn it digitale tiidrek. Dizze fúzje fan technologyen ropt net allinich wittenskiplike fragen op, mar ek etyske, sosjale en ekonomyske soargen. Om dizze komplekse problemen oan te pakken, hawwe de ûndersikers dwaande west mei ferskate belanghawwenden djip belutsen by it AI-EB-ynnovaasjeryk.

De kearn fan dit ûndersyk is it ûndersyk nei hoe't ynnovaasje-intermediairs, wichtige spilers yn it ynnovaasje-ekosysteem, maatskiplike en miljeudoelen neist ekonomyske doelen beskôgje. Wylst rjochtlinen foar ferantwurdlike ynnovaasje dit lykwicht stimulearje, litte de befinings sjen dat ynnovaasje-yntermediairs op it mêd fan yngenieurbiology de neiging hawwe om tradisjonele metoaden foar opskaling en kommersjalisaasje foarrang te jaan.

It ûndersyk wurdt ferwachte dat se in wichtige ynfloed hawwe op 'e ûntwikkeling fan ynnovaasje-yntermediairs en it behear fan ûndersyk binnen it AI-EB-domein. De auteurs beweare dat in holistyske oanpak dy't sawol de maatskiplike en miljeu-implikaasjes fan AI-EB beskôget, neist kommersjalisaasje, krúsjaal is om it potensjeel fan dizze opkommende technology folslein te benutten.

Dizze stúdzje smyt ljocht op it belang fan ynnovaasje tuskenpersoanen by it foarmjen fan de takomst fan AI-ynskeakele engineering biology. It beljochtet de needsaak foar in konsjinsjeuze oanpak dy't ekonomyske, sosjale en miljeu-oerwagings balansearret om de foardielen fan dizze transformative technology te maksimalisearjen.

Boarne: Claire Holland et al, Ynnovaasje intermediaries by de konverginsje fan digitale technologyen, duorsumens en bestjoer: In case study fan AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)