De útstjit fan broeikasgassen bliuwt tanimme, sûnder tekens fan fertraging, neffens de World Meteorological Organization (WMO). Om dizze eskalearjende konsintraasjes fan gassen út 'e romte te kontrolearjen en te mjitten, hat Nasa syn ôfbyldingsspektrometer, de Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), opnij brûkt as broeikasgasdetektor.

Oarspronklik lansearre yn july 2022 om mineralen yn aride regio's yn kaart te bringen, hat EMIT syn fermogen toand om metaanemissies út 'e romte te detektearjen. Binnen mar trije moannen nei syn lansearring identifisearre de ôfbyldingsspektrometer mear dan 50 metaan "super-emitters" yn Sintraal-Aazje, it Midden-Easten en de Súdwestlike Feriene Steaten. Dizze super-emitters wurde faak fûn yn yndustry lykas fossile brânstoffen, ôffalbehear, en lânbou.

In resinte stúdzje publisearre yn Science Advances docht bliken dat EMIT sûnt augustus 2022 mear dan 750 emisjeboarnen hat identifisearre, ynklusyf lytsere yn ôfstângebieten. Lead auteur Andrew Thorpe spruts ferrassing út oer de mooglikheden fan EMIT, en stelde dat it ynstrumint de earste ferwachtingen oertrof.

De gegevens sammele troch EMIT binne essensjeel foar it identifisearjen en oanpakken fan 'e boarnen fan metaanemissies, lykas stoartplakken, agraryske plakken, en oalje- en gasfoarsjenningen. Nasa beklammet dat it folgjen fan troch de minske feroarsake metaanemissies krúsjaal is foar it ferminderjen fan klimaatferoaring, om't metaan in grutter potinsjeel hat foar waarmtefanging dan koaldiokside.

Op grûn fan syn earste 30 dagen fan broeikasgasdeteksje hat EMIT syn effektiviteit bewiisd by it identifisearjen fan maksimaal 85% fan metaanpluimen dy't typysk wurde waarnommen tidens loftkampanjes. Operearje fanút it International Space Station op in hichte fan sawat 250 miles (400 kilometer), beslacht EMIT grutte gebieten fan 'e ierde, benammen de droege regio's tusken 51.6 graden noarder- en súdbreedte.

Yn septimber 2022 ûntduts EMIT sels in kluster fan emisjeboarnen yn in komselden studearre regio fan súdlik Oezbekistan, en markearde har fermogen om emissies te ûntdekken yn earder net ûndersochte gebieten. It ynstrumint identifisearre 12 metaanpluimen yn dizze regio, yn totaal sawat 49,734 pûn (22,559 kilogram) per oere.

Troch technology lykas EMIT te herstellen, hoopje wittenskippers en ûndersikers de eskalearjende nivo's fan broeikasgassen yn ús sfear oan te pakken, en de potinsjele katastrofale gefolgen fan klimaatferoaring ferminderje.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is EMIT?

EMIT stiet foar Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, in Nasa imaging spektrometer lansearre yn july 2022.

2. Wat is de primêre missy fan EMIT?

EMIT waard yn earste ynstânsje lansearre om 10 wichtige mineralen yn kaart te bringen op it oerflak fan droege regio's wrâldwiid.

3. Hoe waard EMIT in broeikasgasdetektor?

Wylst metaandeteksje gjin diel wie fan har primêre missy, lieten EMIT's mooglikheden it tastean om metaanemissies út 'e romte te detektearjen.

4. Wat binne "super-emitters"?

Super-emitters binne ynfrastruktuer as sektoaren dy't metaan útstjit tsjin signifikant hege tariven, ynklusyf fossile brânstof, ôffal, of lânbou-yndustry.

5. Hoefolle útstjit boarnen hat EMIT identifisearre?

EMIT hat sûnt augustus 750 mear dan 2022 útstjitboarnen ûntdutsen, ynklusyf lytsere op ôfstân lokaasjes.

6. Wêrom is it folgjen fan metaanemissies wichtich?

Metaan is in krêftich broeikasgas mei in grutter potinsjeel foar waarmtefanging dan koaldiokside. Monitoring en ferminderjen fan metaanemissies binne krúsjaal foar it mitigearjen fan klimaatferoaring.

7. Hokker persintaazje metaanpluimen kin EMIT detektearje?

Op grûn fan syn earste 30 dagen fan broeikasgasdeteksje kin EMIT 60% oant 85% fan metaanpluimen identifisearje dy't typysk wurde waarnommen tidens loftkampanjes.

8. Wêr sammelet EMIT gegevens?

EMIT sammelt gegevens fan in hichte fan sawat 250 myl (400 kilometer) op it Ynternasjonaal Romtestasjon, dy't grutte gebieten fan 'e ierde beslacht, benammen rjochte op droege regio's tusken 51.6 graden noarder- en súdbreedte.

9. Kin EMIT ûntdekke útstjit yn ôfstân en komselden studearre gebieten?

Ja, EMIT hat de mooglikheid om emissies op ôfstân te detektearjen, sa't bliken docht út syn identifikaasje fan emissieboarnen yn in selden studearre regio fan súdlik Oezbekistan.

10. Hoe kin technology lykas EMIT helpe om tanimmende broeikasgaskonsintraasjes oan te pakken?

Troch it identifisearjen fan útstjitboarnen, lykas stoartplakken, agraryske plakken, en oalje- en gasfoarsjenningen, leveret EMIT krúsjale gegevens foar it mitigearjen fan de effekten fan tanimmende broeikasgaskonsintraasjes en it bestriden fan klimaatferoaring.