Eksperiminten op fossilisearre ynsekten jouwe ljocht op wiere kleuren

In team fan ûndersikers fan 'e Universiteit fan Nanjing, de Sineeske Akademy fan Wittenskippen en University College Cork hat in technyk ûntwikkele dy't mooglik meitsje kin foar de skatting fan kleur yn guon fossilisearre ynsekten. Eardere ûndersiken hawwe oantoand dat it lestich is om de wiere kleur fan fossilisearre ynsekten te bepalen, útsein dy yn amber bewarre bleaun. Dizze fossilen binne typysk monochromatyske en hawwe unike patroanen yn skaden fan griis. Yn har resinte stúdzje publisearre yn 'e Proceedings of the Royal Society B, beskriuwt it team har oanpak en befinings.

Om kleurpatroanen te skatten, fergelike de ûndersikers moderne ynsekten dy't lykje yn uterlik mei fossilisearre samples dy't se earder krigen hienen. Dizze moderne ynsekten waarden yn aluminiumfolie ferpakt en ûnderwurpen oan simulearre fossilisaasje troch te bakken by temperatueren fariearjend fan 200 ° oant 500 ° C. It team ûndersocht doe de samples mei in skennende elektroanenmikroskoop en fergelike se mei de fossilisearre samples.

Harren befiningen die bliken dat dûnkere plakken op 'e bakte samples oerienkomme mei gebieten fan it eksoskelet dy't ryk wiene oan melanine, in donkere pigment. Dizze donkere plakken wiene mear waarmtebestindich, wat suggerearret dat se ek mear resistint wiene foar degradaasje. Dit jout oan dat tsjustere gebieten op fossilisearre ynsekten wierskynlik dielen fan 'e âlde skepsels fertsjintwurdigje dy't ek in hegere melanine-ynhâld hienen. Dêrom kinne dizze tsjustere gebieten oanwizings leverje om de kleuring fan 'e fossilen te skatten.

It team konstatearre ek dat it ferwaarmjen fan de ynsekten in intermediêre faze feroarsake wêr't se folslein swart waarden foardat se oergongen yn ferskate patroanen. Dit suggerearret dat eksperiminten lykas harren nij ûndersyk kinne fasilitearje oer it skatten fan de kleur fan fossilisearre ynsekten.

Ta beslút, dizze stúdzje toant in nije technyk foar it skatten fan kleurpatroanen yn fossilisearre ynsekten. Troch moderne ynsekten dy't ûnderwurpen binne oan simulearre fossilisaasje te fergelykjen mei fossilisearre samples, identifisearren de ûndersikers donkere gebieten dy't wierskynlik oerienkomme mei dielen fan 'e âlde skepsels mei hegere melanine-ynhâld. Dizze technyk iepenet nije wegen foar de stúdzje fan kleur yn fossilisearre ynsekten.

Boarne: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333