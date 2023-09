Resilient Quantum Imaging: Lûd fuortsmite fan Quantum Images

Ûndersikers hawwe ûntwikkele in nije metoade foar kwantum imaging dy't kin fuortsmite lûd út bylden en generearje heechweardige foarstellings fan objekten. De technyk, bekend as quantum imaging destillaasje, brûkt fotonpearen om ynformaasje oer in objekt te sammeljen sûnder it ljocht te detektearjen dat dêrmei ynteraksje.

Quantum imaging is in opkommende fjild dat ferskate foardielen biedt boppe klassike imagingprotokollen. Troch it brûken fan net ûntdutsen probearjende fotonen, hawwe ûndersikers de mooglikheid oantoand om superresolúsje-ôfbylding te berikken yn senario's mei leech-fotonflux. Derneist kinne kwantumynterferinsje en ferwikkeling wurde brûkt om protokollen te ûntwikkeljen dy't resistint binne foar lûd.

Yn dizze stúdzje yntrodusearre it team fan ûndersikers in metoade foar destillaasje fan kwantumôfbylding dy't spesifyk inkele fotonen detektearret. Troch it sinjaal fan belang te modulearjen troch interferometry, koene se heechweardige ôfbyldings fan objekten generearje, sels yn 'e oanwêzigens fan ekstreme lûdsnivo's.

De metoade, bekend as quantum imaging with undetected light (QIUL), brûkt in twa-foton wide-field interferometric imaging oanpak. Ien foton ferljochtet it objekt, wylst syn partnerfoton wurdt ûntdutsen op 'e kamera. It ferljochtende foton bliuwt net ûntdutsen, en biedt in unike manier om samples te ûndersiikjen.

Om de fearkrêft fan it kwantumôfbyldingsskema te studearjen, hawwe de ûndersikers in boarne fan lûd yntrodusearre. Ferrassend toande de metoade poerbêste prestaasjes sels as ûnderwurpen wurde oan lûdintensiteiten oant 250 kear de kwantumsinjalintensiteit.

Dit baanbrekkende ûndersyk iepenet nije mooglikheden op it mêd fan kwantumbylding. Troch destillaasje fan kwantumôfbylding te brûken, kinne wittenskippers heechweardige ôfbyldings fan objekten krije, sels yn 'e oanwêzigens fan signifikante lûdsnivo's. Dizze foarútgong hat it potensjeel om ferskate fjilden te revolúsjonearjen, lykas medisinen, astronomy en mikroskopy.

