De James Webb Space Telescope ûntdekt koalstofbasearre molekulen op fertochte Ocean World

De James Webb Space Telescope (JWST) hat in spannende ûntdekking makke troch bewiis te finen fan koalstofbasearre molekulen yn 'e sfear fan in eksoplaneet bekend as K2-18 b. Dizze eksoplaneet, leit 120 ljochtjierren fuort fan ús sinnestelsel, wurdt beskôge as in potinsjele oseaan of "Hycean" wrâld, wêrtroch't it in prikkeljend doel foar astronomen op syk nei bûtenierdsk libben. De planeet hat in straal tusken twa en trije kear grutter as de ierde en leit yn de bewenbere sône fan syn stjer, dêr't floeiber wetter bestean kin.

De nije befiningen fan 'e JWST die bliken de oanwêzigens fan koalstofdiokside en metaan yn' e sfear fan K2-18 b, wat de mooglikheid oanjout fan in wetteroseaan ûnder in wetterstofrike sfear. It ûntbrekken fan ammoniak stipet fierder de hypoteze fan in wetteroseaan op 'e planeet. Dizze observaasjes markearje it belang fan it beskôgjen fan ferskate bewenbere omjouwings yn 'e syktocht nei it libben bûten ús sinnestelsel.

K2-18 b falt yn 'e kategory fan "sub-Neptunes", dat binne planeten mei in grutte tusken dy fan Ierde en Neptunus. Dizze unike planeten foarmje in mystearje foar astronomen, dy't noch altyd debattearje oer de aard fan har atmosfearen. De observaasjes fan 'e JWST fan K2-18 b binne fan doel om de sluier op te heffen om' e atmosfearen en miljeuomstannichheden fan sawol sub-Neptunes as Hycean wrâlden.

Njonken de ûntdekking fan koalstofmolekulen hingje de JWST's observaasjes ek oan op de oanwêzigens fan dimethylsulfide (DMS) yn 'e sfear fan K2-18 b. Op ierde wurdt DMS primêr makke troch it libben, spesifyk fytoplankton. It befêstigjen fan de oanwêzigens fan DMS yn 'e sfear fan K2-18 b kin in oare wichtige stap wêze foar it finen fan tekens fan mooglik libben op' e eksoplaneet.

It is lykwols wichtich om foarsichtich te wêzen by spekulearjen oer frjemd libben op K2-18 b. Wylst de oanwêzigens fan floeiber wetter en koalstofmolekulen tasizzende tekens binne, garandearje se net it bestean fan libben of it fermogen fan 'e planeet om libbene organismen te stypjen. De grutte fan 'e planeet, keppele oan it potinsjeel siedend fan syn oseanen, kin it ûnbewenber meitsje.

It beoardieljen fan de gearstalling fan fiere eksoplanetatmosfearen, lykas K2-18 b's, is in útdaagjende taak fanwegen de swakkens fan it reflektearre ljocht yn ferliking mei de helderheid fan 'e âlderstjer. Undersikers oerwûnen dit obstakel troch de trochgong fan 'e planeet oer it gesicht fan syn stjer te fangen en it stjerreljocht te analysearjen dat troch de sfear gie. Gemyske eleminten en ferbiningen oanwêzich yn 'e sfear litte ûnderskate "fingerprinten" op it stjerreljocht, wêrtroch't har komposysje sjen litte.

It útwreide golflingteberik fan 'e JWST en ungewoane gefoelichheid lieten de deteksje fan dizze spektrale skaaimerken tastean tidens mar twa transits fan K2-18 b, wat fergelykber wie mei acht observaasjes útfierd troch de Hubble Space Telescope oer ferskate jierren. Dit toant de krêft en mooglikheden fan 'e JWST by it ûntsiferjen fan de atmosfearyske skaaimerken fan eksoplaneten.

Fierdere observaasjes fan K2-18 b binne pland mei it JWST's Mid-Infrared Instrument (MIRI) om de befinings te falidearjen en mear ynformaasje te sammeljen oer de omjouwingsomstannichheden fan 'e planeet. It team efter dit ûndersyk is fan doel om úteinlik tekens fan libben op in bewenbere eksoplaneet te ûntdekken, wat ús begryp fan it bestean bûten de ierde revolúsjonearje soe.

Boarne: The Astrophysical Journal Letters (akseptaasje fan publikaasje)