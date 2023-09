It konvinsjonele begryp fan hoe't ierdske sûchdieren har ûnderskate kuierstyl evoluearren is útdage troch in resinte Harvard-ûndersyk. Al tsientallen jierren wurdt leaud dat sûchdieren ôfstamen fan reptilen-like foarâlden, wat resultearre yn in ferskowing fan in krûpe mei ferspraat skonken nei in kuierhâlding mei skonken ûnder it lichem. Dizze hypoteze, bekend as it laterale-nei-sagittale paradigma, is wiidweidich leard yn kolleezjeboeken oer anatomy en evolúsje.

De nije stúdzje suggerearret lykwols dat dit lange-holden leauwe miskien miskien wêze kin. De ûndersikers beweare dat allinich fertrouwe op observaasjes fan moderne bisten, lykas libbene sûchdieren en reptilen, kin liede ta ferkearde evolúsjonêre hypotezen. Om in krekter begryp te krijen, beklamme it team it belang fan it analysearjen fan fossile records en it bestudearjen fan útstoarne bisten.

Troch it fossile rekord te ûndersiikjen, hoopje ûndersikers de anatomyske feroaringen te identifisearjen, de timing fan dizze feroaringen, en de selektive druk dy't de evolúsje fan beweging yn sûchdieren dreaun. De auteurs fan 'e stúdzje beweare dat sûnder dit histoaryske perspektyf evolúsjonêre narrativen gewoan spekulative ferhalen kinne wurde dy't empiryske stipe misse.

De befinings fan dizze stúdzje jouwe oan dat it krúsjaal is om it fossile rekord te rieplachtsjen by it bouwen fan evolúsjonêre senario's. Wylst it fossile rekord beheinde ynformaasje leveret oer sêft weefsel, lykas spieren en tendons, bliuwt it in fitale boarne foar it begripen fan de feroaringen dy't yn 'e evolúsjonêre skiednis barde.

Gearfetsjend, de stúdzje ûnder lieding fan Harvard útdaget it tradisjonele begryp fan 'e bewegingsoergong fan reptilen nei sûchdieren. Troch de needsaak fan it ûndersykjen fan it fossile rekord te markearjen, roppe de ûndersikers in mear strangere en op bewiis basearre oanpak foar it begripen fan 'e evolúsjonêre skiednis fan beweging.

Referinsjes:

- Harvard University (2021). "Evolúsje fan kuierstyl fan sûchdieren" [Parseberjocht].

– Siliezar, P. (2021). "Stúdzje herskriuwt ferhaal fan 'e meast ferneamde kuiertransysje fan evolúsje."