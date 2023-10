Binne minsken better as robots yn teamwurkútdagings? Nije stúdzje lit it belang fan gearwurking sjen

In baanbrekkende stúdzje útfierd troch Ph.D. studinten fan 'e Universiteit fan Newcastle hat ljocht skine op' e dynamyk tusken minsken en robots yn team-basearre taken. De stúdzje rjochte him op it fergelykjen fan de prestaasjes fan teams besteande út sawol minsklike as AI-spilers tsjin teams dy't allinich minsklike spilers besteane. Dit ûndersyk wie as doel om de teamwurkmooglikheden fan minsken en robots te beoardieljen yn in komputer-basearre útdaging fergelykber mei it populêre arcade-spiel, Pong.

De útkomsten fan 'e stúdzje die bliken dat minsklike teams better presteare as teams mei in robotspiler. It waard observearre dat minsklike spilers superieure yntuysje eksposearren, wêrtroch se de aksjes fan har partner kinne begripe en oanpassingen meitsje om teamprestaasjes te ferbetterjen. Oarsom liken teams mei in robotspiler dit kompetitive foardiel te missen, wat it belang fan minsklike yntuysje en oanpassingsfermogen yn gearwurkjende ynstellings markearje.

Wat benammen yntrigearjend is, is dat de stúdzje ek ûndersocht oft teams better prestearren by gearwurkjen of konkurrearjen tsjin inoar. Ferrassend, teams dy't gearwurkjende spielje waarden fûn om teams te prestearjen dy't dwaande binne mei kompetitive gameplay. Dizze fynst daagt it gewoane leauwen út dat konkurrinsje de prestaasjes ferbettert en de wichtige foardielen fan gearwurking en synergy markearret by it berikken fan suksesfolle teamresultaten.

It ûndersyk útfierd troch Ph.D. studinten Laiton Hedley en Murray Bennett fan it Newcastle Cognition Lab yn 'e School of Psychological Sciences oan' e Universiteit fan Newcastle draacht by oan it mêd fan kognitive psychology. Mei in fokus op it begripen fan hoe't it minsklik brein funksjonearret, ûndersiket kognitive psychology prosessen lykas tinken, ûnthâlden en learen.

Dizze baanbrekkende stúdzje, publisearre yn it tydskrift Topics in Cognitive Science, leveret weardefolle ynsjoch yn 'e teamwurkfeardigens fan minsken en robots. Troch it belang fan gearwurking boppe konkurrinsje te beklamjen, stimulearret it ûndersyk de ferkenning fan nije oanpakken om teamprestaasjes te ferbetterjen en minske-AI-ynteraksjes te optimalisearjen.

