De Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) fan 'e Jeropeeske Space Agency begjint op in bûtengewoane reis troch ús sinnestelsel. Underweis om Jupiter en syn izige moannen te studearjen, hat JUICE koartlyn in krúsjale manoeuvre útfierd dy't it positioneart foar in oankommende ierde-moanne-flyby, en markearret de earste dûbele swiertekrêftassistint tusken dizze twa himellichems.

De manoeuvre, dy't in brân fan 43 minuten belutsen, konsumearre sawat 363 kilogram brânstof, goed foar hast 10% fan 'e totale brânstofoanfier fan JUICE. Dit is it grutste manoeuvre dat it romteskip oant no ta hat útfierd. Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer by ESA's ESOC-missykontrôlesintrum yn Dútslân, ferklearre dat dizze brân in pivotal momint wie foar JUICE, sjoen syn substansjele massa fan 6,000 kilogram. It easke wichtige krêft en brânstof om de snelheid fan it romteskip mei hast 200 meter per sekonde te feroarjen.

JUICE, lansearre op 23 april 2023, út Frânsk-Guyana, hat as doel trije fan Jupiter's moannen te bestudearjen: Ganymede, Callisto en Europa. Om syn bestimming te berikken, fertrout JUICE lykwols op in searje swiertekrêfthelpen. Troch strategysk te manoeuvrearjen foarby de ynderlike planeten fan ús sinnestelsel, brûkt JUICE de gravitasjonele tij fan 'e planeten om himsels nei Jupiter te driuwen. Dizze geniale technyk minimearret brânstofferbrûk, en optimalisearret de totale effisjinsje fan it romteskip.

De resinte brân is de earste fan twa manoeuvres dy't nedich binne om JUICE út te rjochtsjen foar de ierde-moanne swiertekrêft, pland foar augustus 2024. Schwartz befêstige dat dizze earste brân 95% fan 'e fereaske snelheidsferoaring behelle. Nei de analyze fan 'e nije baan fan JUICE yn' e kommende wiken, sil ESA in twadde ferbaarning planje om it trajekt fan 'e sonde foar de dûbele swiertekrêft assistinsje te fine.

FAQ:

F: Wat is JUICE?

A: JUICE stiet foar de Jupiter Icy Moons Explorer. It is in romteskip ûntwikkele troch de European Space Agency (ESA) om Jupiter en trije fan syn moannen te bestudearjen: Ganymede, Callisto en Europa.

F: Hoe berikt JUICE Jupiter?

A: JUICE berikt Jupiter troch help fan swiertekrêft te brûken. It navigearret foarby de ynderlike planeten fan ús sinnestelsel, mei help fan harren gravitasjonele tij te slingerjende himsels rjochting Jupiter. Dizze technyk ferleget brânstofferbrûk en fergruttet de effisjinsje fan it romteskip.

F: Wat wie wichtich oer de resinte brân?

A: De resinte brân, dy't de grutste manoeuvre oant no ta easke, pleatste JUICE foar in kommende Earth-moon gravity assist. It konsumearre 363 kilogram brânstof en feroare de snelheid fan it romteskip mei hast 200 meter per sekonde.

F: Wannear sil JUICE Jupiter berikke?

A: As alles neffens plan giet, sil JUICE yn in baan om Jupiter komme yn 2031. It sil lykwols ferskate trajektkorreksjes útfiere mei syn lytsere thrusters oant dan.

F: Wat is it doel fan JUICE's missy?

A: JUICE's missy is om Jupiter en syn izige moannen te studearjen om har komposysje te begripen, it potensjeel foar bewenberens te ûndersykjen en ynsjoch te ûntdekken oer de formaasje en evolúsje fan ús sinnestelsel.