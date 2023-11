De Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE)-sonde fan 'e European Space Agency (ESA) begjint mei in ambisjeuze missy om Jupiter en syn trije izige moannen te studearjen - Ganymede, Callisto en Europa. Yn in histoaryske earste sil de JUICE-sonde in dûbele swiertekrêfthelp fan sawol de ierde as de moanne brûke om himsels rjochting Jupiter te driuwen.

De lêste mylpeal yn 'e JUICE-missy barde koartlyn, om't de sonde in krúsjale manoeuvre útfierde om syn baan om de sinne te feroarjen. Dizze yngewikkelde brân fan 43 minuten brûkte de haadmotor en sawat 10% fan 'e brânstofreserve fan 'e sonde. It manoeuvre wie nedich om it poadium te setten foar de kommende simmer's Earth-Moon dûbele swiertekrêftassistint.

Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer by ESA's ESOC-missykontrôlesintrum, beklamme de betsjutting fan dizze manoeuvre, en iepenbiere dat it in substansjele hoemannichte brânstof konsumearre troch it grutte gewicht fan JUICE. Mei in totaalgewicht fan sawat 6000 kg is JUICE ien fan 'e swierste ynterplanetêre romtefarders dy't ea lansearre binne.

Gravity assist is in technyk dy't it gravitaasjefjild fan in planeet benut om it romteskip in snelheidsympuls te jaan. It útfieren fan sa'n assist fereasket lykwols krekte timing, snelheid en trajekt. JUICE moat op it krekte momint by it Earth-Moon-systeem oankomme en it juste paad folgje om te profitearjen fan it slingshot-effekt.

Wylst de primêre manoeuvre foltôge is, is in twadde, lytsere manoeuvre noch altyd nedich om te soargjen dat JUICE op it juste trajekt is foar de Earth-Moon-swiertekrêft. Dizze twa-dielige oanpak lit it fjoer fan 'e twadde motor elke ûnkrektens fan' e earste manoeuvre korrigearje. Yn maaie 2024 sille de lytsere thrusters fan 'e sonde in lêste fine-tuning manoeuvre útfiere tidens syn oanpak nei de ierde.

De JUICE-missy, mei súkses lansearre yn april, is foarsjoen fan avansearre remote sensing, geofysyske en in situ ynstruminten. Fanwegen de grutte ôfstân tusken de ierde en Jupiter wurde der lykwols pas yn 2031 detaillearre waarnimmings fan de gasgigant en syn moannen ferwachte.

FAQ:

F: Wat is JUICE?

A: JUICE is de Jupiter Icy Moons Explorer-sonde fan it Jeropeesk Space Agency.

F: Wat is de dûbele swiertekrêftassistint?

A: De dûbele swiertekrêftassistint is in manoeuvre wêrby't de JUICE-sonde de gravitaasjefjilden fan sawol de ierde as de moanne brûkt om himsels nei Jupiter te driuwen.

F: Wat is it doel fan 'e JUICE-missy?

A: De JUICE-missy hat as doel om Jupiter en syn trije izige moannen te studearjen - Ganymede, Callisto en Europa - om ynsjoch te krijen yn har komposysje en mooglikheden foar it herbergjen fan oseanen.