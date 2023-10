In nij tiidrek fan moanneferkenning is oan 'e hoarizon as astronauten har gearwurkje foar takomstige Artemis-missys nei de moanne. Ien fan 'e wichtichste foarútgong yn har toolkit is de Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Dizze nijsgjirrige kamera is in opmerklike upgrade fan 'e wizige Hasselblad 500EL-kamera's dy't waarden brûkt troch astronauten tidens de Apollo-misjes.

Om de reewilligens fan 'e HULC foar moanneferkenning te garandearjen, waarden strange testen útfierd yn Lanzarote, Spanje, in regio mei lânskippen dy't nau lykje op dy fûn op' e moanne. Wittenskippers, spesjaal oplaat foar moanneferkenning, namen de kamera mei op geologyske fjildreizen, en katalogisearjen har befiningen yn in elektroanysk fjildboek. Ynstrukteurs koene har foarútgong yn realtime folgje fia stim- en fideostreamen.

De HULC is foarsjoen fan off-the-shelf kamera-ûnderdielen dy't ferbettere ljochtgefoelichheid en state-of-the-art linzen biede. Wylst de moanne hurde skaden en ljochte ferhege regio's presintearret, benammen om 'e súdpoal hinne, is it ûntwerp fan 'e HULC foar dizze ekstreme ljochtomstannichheden. Sûnder sfear om de temperatuer te regeljen, ûnderfine moanneomjouwing drastyske fluktuaasjes, mei temperatueren dy't oerdeis oant 120 °C oprinne en nachts sakje nei -200 °C. De HULC-kamera's binne boud om dizze ekstreme temperatueren te wjerstean, mei in ekstra beskermjende tekken foar sawol thermyske as stofbeskerming.

Om de ferwachte betingsten foar moannefotografen te replikearjen, testten kandidaat-astronauten de HULC-kamera yn heul deiljocht en yn fulkanyske grotten om moannenachten te simulearjen. De kamera moast maklik betsjinne wurde by it dragen fan dikke beskermjende wanten, wat resultearre yn de konfiguraasje fan brûkerfreonlike knoppen. NASA's lieding foar de HULC-kamera, Jeremy Myers, beklamme it belang fan yntuïtiviteit, en stelde dat "de kamera maklik te brûken wêze soe", om't it mar ien fan in protte ark is dy't astronauten op 'e moanne sille behannelje.

Neist it fêstlizzen fan close-up details fan rotsen en breedhoekfoto's fan it moannelânskip, yngenieurs stribje dernei om in kamera te meitsjen dy't it gefaarlike moannestof kin ferneare. Dit stof, opboud út fyne, abrasive dieltsjes, foarmet in risiko foar sawol personiel as apparatuer. It ûntwerp fan 'e HULC sil fierder evoluearje, mei in oankommende ferzje pland foar testen oan board fan it International Space Station.

FAQ

Wat is de HULC-kamera?

De Handheld Universal Lunar Camera (HULC) is in state-of-the-art kamera ûntworpen foar astronauten op takomstige Artemis-missys nei de moanne. It is in wichtige upgrade fan 'e kamera's brûkt tidens de Apollo-missys.

Wat makket de HULC-kamera oars?

De HULC-kamera omfettet off-the-shelf dielen mei ferbettere ljochtsensitiviteit en avansearre linzen. It is ûntworpen om de ekstreme temperatuerfariaasjes en hurde ljochtomstannichheden fan 'e moanneomjouwing te wjerstean.

Hoe waard de HULC-kamera hifke?

De HULC-kamera ûndergie strange testen yn Lanzarote, Spanje, dy't lânskippen hat dy't lykje op 'e moanneomjouwing. Wittenskippers, oplaat yn moanneferkenning, brûkten de kamera tidens geologyske fjildreizen en katalogisearre har befiningen yn in Elektroanysk fjildboek.

Hokker útdagings docht de HULC-kamera oan?

De HULC-kamera behannelet de útdagings fan ekstreme temperatuerfariaasjes en moannestof. It is ûntworpen om temperatueren te behanneljen oant 120 ° C oerdeis en -200 ° C nachts, wylst ekstra beskermjende maatregels tsjin stof leverje.

Wat binne de takomstplannen foar de HULC-kamera?

Yngenieurs sille trochgean mei it ferbetterjen fan it ûntwerp fan 'e HULC-kamera, mei in ferzje pland foar testen oan board fan it International Space Station. It úteinlike doel is om astronauten te foarsjen fan in maklik te brûken en betrouber ark foar moanneferkenning.