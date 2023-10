Nije ûntdekkingen oer Jupiter's moanne Europa: CO₂, oseanen en waarmte

Observaasjes fan 'e James Webb-teleskoop hawwe de oanwêzigens fan koaldiokside (CO₂) op it oerflak fan Jupiter's moanne Europa bliken dien. Dizze ûntdekking hat fassinearjende mooglikheden iepene oer de komposysje fan 'e moanne en mooglikheden foar it stypjen fan it libben. De CO₂ koe fan bûten ûntstien wêze, mar it is ek mooglik dat it troch de dikke laach iis sipelt dy't it oerflak fan Europa bedekt. Fierder suggerearret de oanwêzigens fan CO₂ it bestean fan in wrâldwide oseaan ûnder it iis.

Der binne twa ferklearrings foar de oarsprong fan de CO₂: it soe oplost wurde kinne yn de oseaan fan Europa, fergelykber mei de oseanen op Ierde; of it kin in byprodukt wêze fan 'e ûntbining fan organyske ferbiningen, lykas aminosoeren of oare koalstofferbiningen. De ôfsettings fan CO₂ binne konsintrearre yn in gebiet neamd Tara Regio, en se binne relatyf resint. De oerflakteomstannichheden fan Europa meitsje it lykwols foar lange perioaden ynstabyl foar CO₂ om te bestean.

Oars as Saturnus syn moanne Enceladus, Europa hat gjin mienskiplike geiser útbarstings dy't soe soargje spektrografyske analyze fan oploste sâlten. Dochs leauwe wittenskippers dat Europa, tegearre mei Jupiter's moanne Ganymede en Enceladus, in wrâldwide floeibere oseaan ûnder har oerflak hat. D'r binne ek oare potensjele kandidaten foar wrâldwide floeibere oseanen, lykas Callisto, Titan, Triton, Dione, en de dwerchplaneten Ceres en Pluto. Mear gegevens binne lykwols nedich om dizze fertochten te befestigjen.

De Galileo-sonde, dy't om Jupiter rûn, levere iere hintsjes fan in wrâldwide oseaan op Europa mear as 25 jier lyn. Detaillearre foto's fan it izige oerflak fan 'e moanne lieten iisflotten sjen, fragminten fan iis dy't yn willekeurige posysjes wer beferzen like te wêzen. Dat suggerearre dat it iisbedekking relatyf tin wie, mooglik mar in pear kilometer dik. Under it iis leit in djippe oseaan dy't nei skatting 80 oant 150 kilometer djip is, mei mooglik twa oant trije kear de hoemannichte wetter fûn yn 'e oseanen fan 'e ierde.

It bestean fan in floeibere oseaan op Europa betsjut de oanwêzigens fan waarmteboarnen. De waarmte wurdt wierskynlik generearre troch gravitasjonele druk útoefene troch Jupiter, wêrtroch't tij krêften. Moannen lykas Io, Europa en Ganymede wurde beynfloede troch tijkrêften en hawwe orbitale resonânsjes. Dit ferskynsel ferfoarmet harren banen, wêrtroch't se mear eksintrike en generearje waarmte binnen harren ynterieur. Benammen Io ûnderfynt intense fulkaanaktiviteit troch de wriuwing fan rotsen, mei mear as 150 aktive kraters op elts momint.

Europa ûnderfynt in ferlykber, mar minder yntinsyf effekt, en hâldt syn ûndergrûnse oseaan floeiber. Yn 2012 ûntdekte de Hubble-teleskoop de útstjit fan wetterdamp fan de súdpoal fan Europa, dy't net ûntdutsen wie troch de Galileo-sonde. De magnetometer oan board fan Galileo hat ek bydroegen oan de ûntdekking fan 'e oseaan fan Europa troch lytse ôfwikingen yn Jupiter syn magnetysk fjild te ûntdekken feroarsake troch elektryske streamingen binnen de moanne. Dit suggerearret de oanwêzigens fan oploste sâlten yn 'e ûndergrûnse oseaan.

Europa's iisskulp "ûntkoppelt" syn oerflak fan it rotsige ynterieur, en barsten dy't op it oerflak wurde waarnommen, kinne littekens wêze fan tijbewegingen. Spektra nommen troch de Galileo-sonde suggerearje de oanwêzigens fan kalsium- en magnesiumsulfaten. It effekt wie lykwols folle swakker yn ferliking mei Ganymede, dat in gruttere moanne is mei in eigen ferburgen oseaan en in metallyske kearn gearstald út izer en nikkel.

Oer it algemien jouwe de resinte waarnimmings en ûntdekkingen oer Europa fierdere bewiis foar it potensjeel foar libbensûnderhâldende omstannichheden op de moanne fan Jupiter. Fierdere ferkenning en ûndersyk binne nedich om de mystearjes fan dit yntrigearjende himellichem te ûntdekken.

