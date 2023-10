Fassinearjende fideo ûntbleatet it enigmatyske "Labyrinth of Night" op Mars

De European Space Agency (ESA) hat in ferrassende fideo frijlitten dy't sjoggers nimt op in boeiende reis troch it "Labyrinth of Night" op it oerflak fan Mars. Dit geologyske wûnder, mei in yndrukwekkende 2,500 milen lingte, is lykweardich oan de grutte fan Itaalje.

De fideo, fêstlein troch de Hege Resolúsje Stereo Camera (HRSC) fan 'e Mars Express-romteskip, leveret in betoverende flyover fan it lânskip fan Mars. Pleatst tusken Valles Marineris, Mars 'eigen ferzje fan' e Grand Canyon fan 'e ierde, en de heechste fulkaan yn it sinnestelsel yn' e Tharsis-regio, is it "Labyrinth of Night" in opmerklik sicht om te sjen.

De skepping fan 'e fideo befette it kompilearjen fan in byldmozaïek út acht banen fan' e Mars Express-romteskip, wat resultearre yn in ongelooflijk detaillearre en immersive werjefte fan it oerflak fan 'e planeet. Ien opmerklike funksje markearre yn 'e fideo is de oanwêzigens fan "graben," sichtbere geologyske formaasjes. Dizze graben binne dielen fan 'e koarste fan Mars dy't sakke binne tusken twa breuklinen, in gefolch fan' e krust fan 'e planeet dy't útstrekt of útinoar splitst.

De foarming fan dit prachtige lânskip kin wurde taskreaun oan de yntinse fulkanyske aktiviteit dy't plakfynt yn 'e tichtby Tharsis-regio. De fulkaanprosessen feroarsaakje dielen fan 'e koarste fan Mars te ferheegjen en tektonysk beklamme te wurden, wat resulteart yn úttinsing, ûntbrekken en delgong.

De fideo toant ek hege plateaus, dy't it orizjinele oerflaknivo fan 'e planeet fertsjintwurdigje. Dizze plato's, omfoarme troch fulkanyske aktiviteit, drage by oan 'e skriklike topografy fan 'e "Labyrinth of Night". Neffens ESA kinne de dellingen binnen dit geologyske wûnder breedtes berikke fan maksimaal 30 kilometer en djipten fan seis meter, wat bydraacht oan de boeiende aard fan it geologyske lânskip fan Mars.

De Mars Express-missy, dy't begon yn 2003, is al mear as twa desennia in essensjele oanwêzigens yn 'e baan om Mars. De doelen dêrfan omfetsje it yn kaart bringen fan it oerflak fan Mars, it útfieren fan mineraalstúdzjes, it analysearjen fan 'e tinne sfear fan 'e planeet, it ferkennen fan 'e ûndergrûn fan' e Mars, en it bestudearjen fan de ynteraksjes binnen de omjouwing fan Mars.

Dizze fassinearjende fideo biedt in unike blik yn 'e mysterieuze en grutte wûnders fan Mars, en leveret weardefolle ynsjoch yn' e geologyske skiednis fan 'e planeet en oanhâldende prosessen.

