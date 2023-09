The Huginn Mission: Filming Lightning Shooting Towards Space

ESA-astronaut Andreas Mogensen is ynsteld om tongerbuien en bliksem te fangen dy't nei de romte sjitte as ûnderdiel fan 'e Huginn-missy, dy't as doel hat klimaatwittenskip te studearjen. Tidens syn foarige missy fong Mogensen ferskate bliksemferskynsels, ynklusyf blauwe jets en sprites, mei in romtestasjon-kamera. Dizze kear sil hy in Davis-kamera brûke, dy't ferskillen yn ljocht mjit om bylden te meitsjen, fergelykber mei hoe't it minsklik each wurket. De Davis-kamera kin filme mei in snelheid lykweardich oan 100,000 bylden per sekonde, nedich om de transient luminous events (TLE's) dy't foarkomme by tongerbuien te fangen.

Wittenskippers hoopje dat de troch Mogensen fêstleine bylden fierdere ynsjoch sille jaan oer de ûntwikkeling en ynteraksje fan dizze bliksemeveneminten mei de boppeste sfear, en ek harren ynfloed op broeikasgassen lykas ozon. It begripen fan dizze ynteraksjes is krúsjaal yn 'e kontekst fan in feroarjend klimaat. De Huginn-missy wurdt laat troch it grutste romteûndersyksynstitút fan Denemarken, DTU Space, dat ek Mogensen's foarige eksperimint, Thor, yn 2015 liede.

Jo kinne de missy fan Andreas Mogensen en de fuortgong fan 'e Huginn-missy folgje op syn sosjale media-siden en de Huginn-webside.

Definysjes:

Transient Luminous Events (TLEs): Wjerljocht ferskynsels dy't foarkomme boppe de wolken, ynklusyf blauwe jets en reade sprites.

Davis Camera: In kamera dy't op eveneminten basearre technology brûkt om ferskillen yn ljocht te mjitten en ôfbyldings te meitsjen, fergelykber mei hoe't it minsklik each wurket.

Huginn Mission: In missy ûnder lieding fan DTU Space om bylden te fangen fan tongerbuien en bliksemferskynsels mei de Davis-kamera.

boarnen:

Wittenskip & Exploration. "ESA-astronaut Andreas Mogensen om tongerbuien út 'e romte te filmjen." [boarne]