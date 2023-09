ESA docht tests op kombucha-kultueren om har fearkrêft yn 'e romte te bepalen en har potensjeel om minsklike oanwêzigens op' e moanne en Mars te stypjen. Dizze kultueren, bekend om har fermentative eigenskippen en sûnensfoardielen, hawwe de mooglikheid om te oerlibjen yn hurde omjouwings op ierde, wêrtroch't se in yntrigearjend ûnderwerp binne foar romteferkenning.

De eksperiminten waarden útfierd mei help fan de Expose foarsjenning op de International Space Station, dêr't samples waarden bleatsteld oan kosmyske strieling en simulearre Martian omstannichheden. Ien opmerklike fynst wie dat in mikro-organisme mei de namme cyanobacterium syn DNA reparearje koe en sels ferdieling fan sellen weromsette, sels nei't se bleatsteld binne oan kosmyske strieling en izeren ioanen, wêrfan bekend is dat se wiidweidige skea feroarsaakje. It wurdt leaud dat in spesifyk gen, it sulA-gen, in krúsjale rol spilet by it stopjen fan seldieling oant DNA-skea is reparearre.

Fierder die bliken út de eksperiminten dat selklusters in mikrohabitat biede foar lytsere soarten, wêrtroch't se kinne "hike" troch romte binnen gruttere groepen sellen dy't beskerming biede. Dit hat gefolgen foar it begripen fan hoe't selklusters en biofilms kinne beskermje tsjin 'e ekstremen fan' e romte en foarkomme kontaminaasje tidens romte misjes.

Njonken it ferkennen fan it potensjeel foar stipe foar romte-delsetting, kinne kombucha-kultueren ek tsjinje as in weardefol stralingsmodel. Troch te bestudearjen hoe't dizze mikro-organismen reagearje op strieling, kinne wittenskippers ynsjoch krije yn it ferbetterjen fan minsklike sûnens en strielingsbeskermingstrategyen foar astronauten ûntwikkelje.

De ûndersikers sjogge in takomst foar wêr't dizze kultueren kinne wurde kultivearre op 'e Moanne en Mars, tanksij har fermogen om soerstof te produsearjen en te funksjonearjen as biofabryken. Har gebrûk yn takomstige romtemisjes en ynspanningen foar minsklike romteferkenning kinne de duorsumens fan dizze ynspanningen signifikant ferbetterje.

Oer it algemien biedt it testen fan kombucha-kultueren yn 'e romte belofte ynsjoch yn' e fearkrêft fan mikro-organismen en har potensjele tapassingen by it stypjen fan minsklike oanwêzigens op lange termyn bûten de ierde.

Definysjes:

- Kombucha: In fermentearre teedrank bekend om syn sûnensfoardielen.

- Resilience: De mooglikheid om te wjerstean en te herstellen fan drege omstannichheden.

- Biofilm: In mienskip fan mikroorganismen dy't in beskermjende laach op in oerflak foarmje.

- Kosmyske strieling: dieltsjes mei hege enerzjy út 'e bûtenromte.

- Betingsten fan Mars: Simulearre betingsten om it miljeu op Mars te imitearjen.

- SulA-gen: In gen dat seldieling regelet yn reaksje op DNA-skea.

- Planetêre beskerming: Protokollen om kontaminaasje tusken himellichems te foarkommen.

- Cyanobacterium: In soarte fan baktearjes dy't by steat is om fotosynteze.

– Mikrohabitat: In lytsskalige habitat binnen in grutter ekosysteem.

- Stralingsmodel: In systeem dat brûkt wurdt foar it bestudearjen fan de effekten fan strieling op libbene organismen.

