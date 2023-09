The Total Eclipse of 2024: A Spectacular Astronomical Event in Erie, Pennsylvania

De totale fertsjustering fan 2024 is in bûtengewoan astronomysk ferskynsel dat de regio sil boeie en in ien kear yn 'e libbensûnderfining sil biede. Wylst it Pittsburgh-gebiet tsjûge sil fan in parsjele fertsjustering, sille dyjingen dy't harsels yn folslein tsjuster wolle ûnderdompelje wolle op I-79 nei it noarden nei Erie, Pennsylvania. As de iennichste grutte stêd yn Pennsylvania op it paad fan 'e totaliteit, is Erie har taret op in massale ynstream fan besikers fariearjend fan 65,000 oant 250,000 minsken.

Om de opkomst yn toeristen oan te passen, binne ferskate akkommodaasjes yn Erie, lykas hotels, bed and breakfasts en kampings, al útferkocht. De stêd omearmet it eclipse wykein troch it organisearjen fan in ferskaat oan eveneminten. It Erie Maritime Museum, Lake Erie wynlân, en de Lake Erie Speedway plannen aktiviteiten om dit himelske evenemint te fieren.

Chris Temple, fertsjintwurdiger fan VisitErie.com, beklammet dat parkearpartijen en gearkomsten op it dak ongeëvenaarde kânsen sille biede om de oergong fan dei nei nacht te sjen. Temple beklammet it belang fan plannen foarút en advisearret it meitsjen fan arranzjeminten goed foarôf om te soargjen foar in naadleaze ûnderfining foar gesinnen.

Tidens de fertsjustering, dy't plakfine sil op moandei 8 april 2023, sil it totale tsjuster trije minuten en 40 sekonden duorje. Om de feiligens fan sjauffeurs te garandearjen, wurde buorden lâns I-79 en I-90 pleatst om te warskôgjen foar it hommelse tsjuster en potinsjele ûngemakken te ferminderjen.

Erie hat in tawijd webside makke, it leverjen fan wiidweidige ynformaasje en boarnen foar dyjingen dy't ynteressearre binne yn 'e eclipse, ynklusyf akkommodaasjeopsjes. Dit himelske evenemint biedt in seldsume kâns foar minsken om de stjerren te observearjen en te fernuverjen oer de wûnders fan it hielal.

Boarne: KDKA Sûnder URL