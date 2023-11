Titel: Rare Encounter: Swimmer fangt spektakulêre ûnderwetterslach tusken Sea Lion and Octopus

Lindsay Bryant, in begearige oseaanswimmer, hie in bûtengewoane ûnderfining tidens har resinte besite oan Nanaimo. Wat begon as in gewoane swim yn 'e oseaan feroare yn in ûnferwacht spektakel dat se it foarrjocht hie om út 'e earste hân te sjen.

Op in sinnige middei fan 16 novimber kaam Bryant op har gewoane plak en seach in seeliuw dy't yn it wetter wraksele. Nijsgjirrigens wekker, se pakte fluch har tillefoan, yn 'e hope om alle ûngewoane foarfallen te fangen. Net folle wist se dat se op it punt wie om tsjûge te wêzen fan in showdown tusken twa opmerklike skepsels.

Fan in ôfstân fan likernôch 100 meter hie Bryant muoite om te identifisearjen wat der bart. Doe't se lykwols ynzoomd mei har kamera, waard se fernuvere om te realisearjen dat de seeliuw yn 'e striid siet mei nimmen oars as in octopus. De moeting duorre sawat fiif yntinse minuten, en kapsulearre in spannende striid foar oerlibjen.

Yn 'e neisleep iepenbiere Bryant dat se har ongelooflijk gelokkich fielde om oanwêzich te wêzen om tsjûge te wêzen fan sa'n seldsum barren. "Ik wie ferrast, om't ik om te begjinnen noch noait in octopus yn it wyld sjoen haw, lit stean [yn] in slach mei in seeliuw," sei se, dúdlik ferbjustere troch it spektakel dat se tsjûge hie.

Wylst Bryant fan betinken is dat de seeliuw ûntstie as de oerwinner, spruts marine-zoolooch Anna Hall, nei it ûndersiikjen fan 'e foto fan Bryant, ek fernuvering út. Se merkte op dat wylst seeliuwen op octopussen jage, sokke fjildslaggen tusken de twa soarten selden opkomme, wat Bryant's foto wirklik útsûnderlik makket.

FAQ:

F: Binne seelions bekend om op octopussen te jeien?

A: Ja, it is bekend dat seelions proai op octopussen.

F: Is it gewoan om tsjûge te wêzen tusken seeliuwen en octopussen?

A: Nee, sokke fjildslaggen binne seldsum, benammen oan it wetter oerflak.

F: Do octopuses faak dwaande mei gefjochten mei oare marine skepsels?

A: Octopuses leaver oer it algemien har camouflage- en stealth-taktyk te brûken om konfrontaasjes te foarkommen.