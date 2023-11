Nije ûntdekking: seldsume slach tusken seeliuw en octopus fêstlein op kamera

Lindsay Bryant, in entûsjaste swimmer yn 'e Stille Oseaan by Nanaimo, wie in ferrassing tidens har resinte besite oan har gewoane swimplak. It wie krekt nei de middei op 16 novimber doe't se in seeliuw yn it wetter seach. Yntrigearre pakte se har tillefoan om op te nimmen wat der barde.

Doe't se ynzoomd mei har kamera, realisearre Bryant dat se tsjûge wie fan wat wirklik bûtengewoan - in striid tusken in seeliuw en in octopus. "Ik wie hielendal ferrast," seit se. "Dat is sa cool dat dat is wat der barde. It is moai knap dat ik dat fêstlizze mocht."

De opwinende útwikseling ûntfolde sawat fiif yntinse minuten, mei Bryant as de ienige tsjûge fan dizze seldsume moeting. "Ik wie ferrast, om't ik noch noait in octopus yn it wyld sjoen haw, lit stean yn in slach mei in seeliuw," foeget se ta. Har beoardieling fan 'e situaasje wie dat de seeliuw as de oerwinner nei foaren kaam, hoewol't er dúdlik wat muoite dwaan moast om har miel te garandearjen.

Marine-zoolooch Anna Hall, doe't se de foto fan Bryant seach, utere har ferrassing en opwining. Wylst seeliuwen op octopussen jage, is it ekstreem ûngewoan om sa'n slach by it wetteroerflak te sjen. Hall priizge de opname fan Bryant as in "fantastyske foto" en merkte op dat se noait in ferlykber senario hie tsjinkaam tidens har wiidweidige ûnderfining op it wetter.

Foar Bryant sille dizze ferrassende foto en fideo foar altyd in spesjaal plak hâlde yn har kolleksje. It wie wirklik in ien kear yn 't libben kâns. Har moeting tsjinnet as in oantinken oan de ongelooflijke mystearjes dy't lizze ûnder it oerflak fan 'e oseaan en it belang fan it behâld en wurdearjen fan ús marine-ekosystemen.

FAQ

1. Hoe gewoan is it om tsjûge te wêzen fan in slach tusken in seeliuw en in octopus?

Wylst seeliuwen op octopussen jage, is it tige seldsum om sa'n slach oan it wetteroerflak te sjen. De moeting fêstlein troch Lindsay Bryant is in wirklik opmerklik barren.

2. Wa kaam út as de winner yn de striid?

Op grûn fan Lindsay Bryant's waarnimmings die bliken dat de seeliuw de striid tsjin de octopus wûn hie. De seeliuw moast lykwols flink ynsette om syn miel feilich te stellen.

3. Wêrom wie Lindsay Bryant benammen fernuvere troch dizze moeting?

Lindsay Bryant hie noch nea in octopus yn it wyld sjoen, wat dizze striid tusken in octopus en in seeliuw har noch fernuverer makke. De kâns om sa'n seldsum barren op kamera te fangen wie wier in ien kear yn 'e libbensûnderfining foar har.