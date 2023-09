Elementale analyze befêstiget ferstikking as oarsaak fan 'e dea yn Pompeii-slachtoffers

In elemintêre analyze útfierd op gipsen fan slachtoffers fan 'e fulkaanútbarsting dy't Pompeii begroeven hat befêstige dat ferstikking de wierskynlike oarsaak fan' e dea foar dizze persoanen wie. De stúdzje, ûnder lieding fan argeolooch Gianni Gallello fan 'e Universiteit fan Valencia, brûkte draachbere X-ray fluorescence (XRF) techniken om ynsjoch te krijen yn' e lêste mominten fan minsken dy't yn Pompeii wennen tidens de útbarsting fan 'e Mount Vesuvius yn 79 CE.

De gipsafgietsels fan 'e slachtoffers, makke yn' e 1870-er jierren troch it ynjeksje fan gips yn 'e holtes dy't efterlitten binne troch ôfbrutsen lichems ûnder fulkanyske jiske, jouwe in unike kâns om de útbarsting en syn gefolgen te begripen. It analysearjen fan it biologyske materiaal binnen dizze casts hat lykwols útdaagjend bewiisd fanwege fersmoarging fan it gips.

De ûndersikers brûkten draachbere XRF om seis casts te scannen út it Porta Nola-gebiet en ien út Terme Suburbane yn Pompeii. Se fergelike de elemintêre komposysjes fan de casts mei dy fan kremearre bonken út it tichtby lizzende gebiet en begroeven bonken yn Valencia, Spanje. Troch te fokusjen op de fosfor-to-kalsium-ferhâldingen, ûntwikkele it team in statistysk model om te ûnderskieden tusken gips en bonken binnen de gipsen. De bonken besmet mei gips lieten in oerienkomst sjen mei it gips, wylst minder fersmoarge bonken op ferbaarnde bonken liken, wat oanjout op gemyske prosessen dy't karbonaten en fosfaten útlutsen.

De sammele elemintêre gegevens jouwe bewiis dy't de konklúzje stypje dat de Porta Nola-slachtoffers stoaren fan fersmoarging feroarsake troch it ynhalearjen fan jiske foardat se begroeven waarden troch fierder fulkanysk materiaal. De oerienkomst fan de gipsbonken mei kremearre bonken, kombinearre mei de neigeande en ûntspannen posysjes fan de slachtoffers, jout ferstikking oan as de oarsaak fan de dea.

Eksperts op it mêd, lykas Piero Dellino, heechlearaar fulkanology oan 'e Universiteit fan Bari, Italië, binne it iens mei dizze befinings. Dellino beklammet dat de slachtoffers net fermoarde waarden troch de meganika fan 'e útbarsting, mar troch it ynademen fan jiske. Hy suggerearret dat de doer fan 'e útbarsting, wat langer dan wat ademend wêze kin, de fatale faktor wie.

De stúdzje beljochtet it belang fan gearwurking yn wittenskiplik ûndersyk. Gallello beklammet de wearde fan in multydissiplinêre oanpak, en stelt dat har wurk in ekstra ark biedt foar it bestudearjen fan dizze opmerklike oerbliuwsels. Dellino wjerspegelet dit sentimint, en beklammet dat it bestudearjen fan 'e skiednis fan fulkaangebieten lykas Vesuvius ús kin leare fan it ferline en better tariede op' e takomst. Mei't de Vesuvius ien fan 'e gefaarlikste fulkanen yn' e wrâld is, helpt it begripen fan har skiednis by it ferminderjen fan risiko's foar de 700,000 minsken dy't yn 'e reade sône om 'e fulkaan wenje.

Oer it algemien smyt de elemintêre analyze fan 'e gipsen út Pompeii nij ljocht op' e oarsaak fan 'e dea foar de slachtoffers fan' e útbarsting. Troch wittenskiplike techniken en ynterdissiplinêre gearwurking te kombinearjen, kinne ûndersikers weardefolle ynsjoch ûntdekke oer histoaryske barrens en ferbetterje de tarieding op rampen.

boarnen:

- Gianni Gallello, argeolooch oan 'e Universiteit fan Valencia, Spanje

- Piero Dellino, heechlearaar fulkanology oan 'e Universiteit fan Bari, Itaalje.