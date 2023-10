Nije steaten fan elektroanen yn smelte sâlten kinne ynfloed hawwe op prestaasjes fan sâlt-oandreaune reaktors

Wittenskippers hawwe ûntdutsen dat elektroanen trije ûnderskate steaten kinne foarmje by ynteraksje mei smelte sâlten, in fynst dat gefolgen kin hawwe foar de prestaasjes fan sâlt-oandreaune reaktors. De ûndersikers fan Oak Ridge National Laboratory en de Universiteit fan Iowa simulearren de ynfiering fan in oerstallige elektroan yn gesmolten sinkchloride sâlt en observearre trije mooglike senario's. Yn ien senario wurdt it elektroan diel fan in molekulêre radikale mei twa sink-ionen. Yn in oar pleatst it elektroan op ien sinkion. Yn it tredde senario wurdt it elektroan diffuse ferspraat oer meardere sâltionen.

Smolten sâltreaktors wurde beskôge foar takomstige kearnsintrales, en it is krúsjaal om te begripen hoe't strieling ynfloed hat op it gedrach fan smelte sâlten. Dizze stúdzje smyt ljocht op de ynteraksjes tusken elektroanen en sâlten doe't bleatsteld oan hege strieling. De ûndersikers fûnen dat it elektroan de formaasje fan ferskate soarten fasilitearje kin, ynklusyf sinkdimeren en monomeren, of wurde delokalisearre. Dizze earste fynsten rope fragen op oer hokker oare soarten op langere tiden foarmje kinne en hoe't se mei de elektroanen en sâlten reagearje kinne.

Dit ûndersyk is ûnderdiel fan 'e DOE's Molten Salts yn Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) en is publisearre yn The Journal of Physical Chemistry B. It team wurket om eksperiminteel oare foarmen fan reaktiviteit te identifisearjen. De stúdzje jout weardefolle ynsjoch yn hoe't elektroanen ynteraksje mei smelte sâlten, mar d'r is noch mear te ûndersiikjen. Takomstich ûndersyk sil ûndersykje oare sâltsystemen en de effekten fan strieling op smelte sâlten.

Boarne: Oak Ridge National Laboratory