De Square Kilometer Array (SKA) leechfrekwinsje-teleskoop, op it stuit yn oanbou yn West-Austraalje, is ynsteld om de grutste en meast gefoelige radioteleskoop fan 'e wrâld te wurden. De gefoelichheid makket it lykwols ek kwetsber foar ynterferinsje fan troch de minske makke boarnen fan radiogolven. Om dit probleem te bestriden, hawwe yngenieurs by it International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) nije elektroanyske apparaten ûntwikkele neamd SMART-doazen.

De SMART-doazen binne ûntworpen om de antennes fan 'e SKA Low-teleskoop te betsjinjen sûnder signifikante elektromagnetyske strieling út te stjoeren. Makke fan radio-stille komponinten en ynsletten yn spesjale wrapping, dizze apparaten emit noch minder strieling as in mobile telefoan pleatst op it oerflak fan 'e moanne. Dit nivo fan radiostilte is krúsjaal foar it ferminderjen fan ynterferinsje en it garandearjen fan it fermogen fan 'e teleskoop om swakke radiosinjalen út 'e fierte fan it universum te ûntdekken.

De bou fan de SKA-teleskoop begûn yn desimber 2022 nei tsientallen jierren fan tariedings. It projekt omfettet twa teleskoopplakken, wêrby't West-Austraalje him rjochtet op radiogolven mei de leechste frekwinsjes en Súd-Afrika behannelet langere golflingten. Ienris foltôge sil de SKA-teleskoop ús begryp fan it universum revolúsjonearje en de stúdzje fan syn evolúsje en mysterieuze ferskynsels yn ungewoane detail mooglik meitsje.

Om de gefoelige antennes te beskermjen tsjin ynterferinsje, omfettet in radio-stille sône de teleskoop, wêrtroch strikte kontrôles oplein wurde op it brûken fan mobile tillefoans en radiostjoerders. Derneist sil de ûntwikkeling fan dizze elektroanyske apparaten mei lege strieling troch ICRAR soargje dat it observatoarium frij bliuwt fan potensjele ynterferinsje.

De SKA-teleskoop fertsjintwurdiget in wichtige mylpeal yn radioastronomy en sil weardefolle ynsjoch leverje yn 'e kosmos. De enoarme gefoelichheid en avansearre technology sille astronomen tastean radioweagen te observearjen dy't ûntkomme út ferburgen regio's, ferburgen aspekten fan it universum ûntbleate en ús wittenskiplike kennis ferbetterje.

