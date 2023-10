Undersikers ûntwikkelje hurder keramyk mei ferbettere wjerstân tsjin kraken

Undersikers oan 'e Universiteit fan Kalifornje San Diego hawwe in trochbraak makke yn' e ûntwikkeling fan keramyk troch materialen te meitsjen dy't hurder en mear resistint binne foar kraken. Troch in kombinaasje fan metalen atomen te brûken mei in heger oantal valence-elektroanen yn har bûtenste shell, hawwe de ûndersikers in manier fûn om it fermogen fan 'e keramyk te fergrutsjen om hegere nivo's fan krêft en stress te behanneljen.

Keramyk is bekend om har útsûnderlike eigenskippen, lykas har fermogen om hege temperatueren te wjerstean, korrosysje en wearze te wjerstean, en in lichtgewicht profyl te behâlden. Dizze skaaimerken meitsje keramyk geskikt foar ferskate tapassingen, ynklusyf aerospace-komponinten en beskermjende coating. Har brosheid hat lykwols altyd in grut nadeel west, om't se gefoelich binne foar brekken ûnder stress.

De wittenskippers rjochte har stúdzje op in klasse fan keramyk neamd hege-entropy-carbiden, dy't ûnregelmjittige atomêre struktueren hawwe besteande út koalstofatomen ferbûn mei meardere metalen eleminten út 'e fjirde, fyfde en seisde kolom fan it periodyk systeem. It waard ûntdutsen dat metalen út 'e fyfde en seisde kolom, lykas titanium, niobium en wolfraam, krúsjaal wiene foar it ferbetterjen fan 'e hurdens fan' e keramyk fanwegen har hegere oantal valenselektroanen.

Valence-elektroanen binne elektroanen dy't fûn binne yn 'e bûtenste shell fan in atoom dy't dielnimme oan ferbining mei oare atomen. Troch it brûken fan metalen mei mear valenselektroanen, koene de ûndersikers de wjerstân fan 'e keramyk ferbetterje tsjin kraken ûnder meganyske lading en stress. De keramyk liet in mear ductile gedrach sjen, fergelykber mei metalen, wat betsjuttet dat se mear deformaasje kinne ûndergean foardat se brekke.

Troch berekkeningssimulaasjes en eksperimintele fabrikaazje en testen identifisearre it team twa karbiden mei hege entropy dy't útsûnderlike wjerstân tsjin kraken sjen litte. Dizze materialen wiene yn steat om te ferfoarmjen of te strekken as se ûnderwurpen wurde oan meganyske lading of stress, yn stee fan de typyske brosse reaksje fan keramyk te eksposearjen. Biningen binnen de materialen reorganisearre om atom-grutte iepeningen te oerbrêgjen dy't foarme as de materialen waarden trochstutsen of útinoar lutsen, wat de formaasje fan skuorren ynhibje.

De útdaging is no om de produksje fan dizze stoere keramyk op te skaaljen foar kommersjele tapassingen. Dizze trochbraak hat it potensjeel om ferskate yndustry te revolúsjonearjen dy't fertrouwe op heechprestearjende keramyske materialen, fan loftfeart oant biomedysk. De ferhege taaiens fan 'e keramyk iepenet ek doarren foar ekstreme tapassingen, lykas liedende rânen foar hypersonyske auto's, wêr't se fitale komponinten kinne beskermje en de auto's ynskeakelje kinne om supersonyske flechten better te wjerstean.

Dit wurk waard stipe troch de Sweedske Research Council, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, en The Oerlikon Group.

