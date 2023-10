Nije metoade ûntwikkele om elektroanenstream te kontrolearjen yn kwantummaterialen

Undersikers fan Penn State hawwe in elektryske metoade ûntwikkele om de rjochting fan elektroanenstream yn kwantummaterialen te kontrolearjen, wat mooglik liede ta foarútgong yn elektroanyske apparaten en kwantumkomputers. De metoade waard oantoand yn materialen dy't it kwantum-anomale Hall (QAH)-effekt sjen litte, wêrby't de stream fan elektroanen lâns de râne fan in materiaal gjin enerzjy ferliest. Dit effekt komt foar yn materialen bekend as QAH-isolators, dy't topologyske isolatoaren binne dy't stroom allinich op har rânen liede. De ûndersikers fûnen dat it tapassen fan in aktuele puls oan 'e QAH-isolator de rjochting fan elektroanenstream kin feroarje. Dizze mooglikheid om elektroanenstream te kontrolearjen is krúsjaal foar it optimalisearjen fan ynformaasjeferfier en opslach yn kwantumtechnologyen.

De foarige metoade foar it feroarjen fan 'e rjochting fan' e elektroanenstream fertroude op in eksterne magneet, wêrtroch it ûnpraktysk is foar lytse apparaten lykas smartphones. De nije elektryske metoade jout in handiger en effisjinter oplossing. De ûndersikers optimalisearren de QAH-isolator troch de tichtens fan 'e tapaste stroom te ferheegjen, wat resultearre yn in heul hege stroomdichtheid dy't de magnetisaasjerjochting en de rjochting fan elektroanentransport feroare. Dizze ferskowing fan magnetyske nei elektroanyske kontrôle yn kwantummaterialen is fergelykber mei de ferskowing dy't barde yn tradisjonele ûnthâld opslach, wêr't magneten waarden ferfongen troch elektroanyske metoaden yn nijere technologyen.

It ûndersyksteam joech ek in teoretyske ynterpretaasje fan har metodyk. Se binne op it stuit rjochte op it stopjen fan elektroanen op har rûte en it demonstrearjen fan it QAH-effekt by hegere temperatueren. It doel op lange termyn is om it QAH-effekt te replikearjen by mear technologysk relevante temperatueren. It ûndersyk waard finansierd troch it Army Research Office, it Air Force Office of Scientific Research, en de National Science Foundation, mei ekstra stipe fan it Materials Research Science and Engineering Centre for Nanoscale Science yn Penn State en de Gordon en Betty Moore Foundation's EPiQS Initiative .

Boarne: Penn State University

Definysjes:

- Quantum anomalous Hall (QAH) effekt: In ferskynsel wêryn de stream fan elektroanen lâns de râne fan in materiaal net ferliest enerzjy.

- QAH-isolators: Materialen dy't it QAH-effekt fertoane, dy't in soarte fan topologyske isolator binne dy't allinich stroom op har rânen liede.

- Topologyske isolator: In materiaal dat is in isolator yn syn ynterieur, mar kin liede elektrisiteit op syn oerflak of rânen fanwege syn unike elektroanyske band struktuer.

boarnen:

- Penn State University (gjin URL opjûn)