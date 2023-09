It belang fan fallprevinsje en ûnderwiis yn Wales

Yn Wales wurdt fallprevinsje in wichtich fokus yn inisjativen foar folkssûnens. Mei help fan 'e National Falls Prevention Taskforce Wales wurkje organisaasjes lykas Age Cymru om bewustwêzen te ferheegjen en sawol bern as folwoeksenen op te learen oer hoe't jo de risiko's fan falle kinne identifisearje en foarkomme.

Foar de 80-jierrige Euronwydd Godwin resultearre in fal by de treppen yn in trochstutsen long, harsensklots en meardere brutsen bonken. Nei't se mear as in moanne yn koma hie trochbrocht, wie se fêst fan doel har ûnôfhinklikens werom te krijen mei de stipe fan Care and Repair, dy't har de nedige gadgets foarsjoen om har te helpen by it wenjen op har eigen.

Neffens Dr. Inger Singh, de lanlike klinyske lead foar fallen en kwetsberens, binne d'r mear as 4,000 heupfraktueren en 20,000 fraktueren fan elke bonte yn Wales. Dizze blessueres hawwe net allinich in wichtige ynfloed op yndividuen, mar pleatse ek in lêst op sûnenssoarchtsjinsten. Lykwols, mei de ynfiering fan fracture liaison tsjinsten, kin it risiko fan folgjende fraktueren wurde ferlege troch 35-40%.

Ien útdaging yn fallprevinsje is it oerwinnen fan it stigma ferbûn mei it talitten fan in fal. Om dit probleem oan te pakken, wurket Age Cymru mei skoallen yn Wales om bern op te learen oer de risiko's fan falle en hoe't se kinne helpe om ûngemakken thús te foarkommen. Troch ynteraktive websiden en oefeningen lykas it identifisearjen fan gefaren yn in typysk húshâlding, leare bern weardefolle feardigens om harsels en har leafsten feilich te hâlden.

Fallprevinsje is in trochgeande ynspanning yn Wales, mar de lêste jierren is foarútgong makke. It doel is om te soargjen dat alle dielen fan Wales tagong hawwe ta fracture liaison tsjinsten en betide yntervinsje om de kâns op takomstige fraktueren te ferminderjen.

Boarnen: BBC Wales