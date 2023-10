De lêste jierren is El Niño hieltyd wichtiger wurden yn klimaatfoarsizzings en it behear fan globale klimaatfariabiliteit. El Niño is de waarme faze fan 'e El Niño-Súdlike Oscillaasje (ENSO), karakterisearre troch it opwaarmjen fan oseaanwetter yn 'e eastlike ekwatoriaal Stille Oseaan. Oarsom stiet La Niña foar koeling yn deselde regio. Dizze cyclyske fariaasjes yn see-oerflak temperatueren hawwe in wichtige ynfloed op waar patroanen om 'e wrâld.

In resinte stúdzje útfierd troch de Quaternary Research Group ûnder lieding fan Christoph Spötl hat as doel om te begripen hoe't El Niño reagearret op natuerlike ynfloeden oer lange perioaden. De ûndersikers analysearren grotôfsettings bekend as speleothems út súdeastlik Alaska, dy't klimaatrekords oer 3,500 jier bewarre bleaun. De befinings jouwe oan dat de kontrolearjende prosessen fan El Niño-fariabiliteit binne feroare sûnt de jierren '1970, mei't troch de minske makke klimaatferoaring no in wichtige rol spilet.

Yn in aparte stúdzje rjochte it team him op it ûndersykjen fan klimaatferoarings yn súdeastlik Alaska oer in folle langere perioade fan 13,500 jier. De speleothems tsjinne as ûnskatbere wearde records om de oarsaak te ûndersykjen fan rappe, koarte termyn klimaatferoarings yn iistiden. Ferrassend, súdeastlik Alaska eksposearre in klimaatpatroan fergelykber mei de ekwatoriaal Stille Oseaan yn 'e ein fan' e lêste iistiid en de Holocene-perioade, útdaagjend it fêststelde "bipolêre wipmeganisme." Ynstee, de ûndersikers yntrodusearre it konsept fan de "Walker switch," trigger troch feroarings yn sinne strieling. Dit meganisme liedt ta flugge oanpassingen yn see-oerflak temperatueren yn de ekwatoriaal Stille Oseaan, úteinlik beynfloedet klimaat patroanen yn hege noardlike breedtegraden.

De stúdzjes jouwe oan dat minsklike aktiviteiten no in wichtige rol spylje by it foarmjen fan de patroanen fan El Niño. Klimaatferoaring kin yn 'e jierren '1970 in kearpunt hawwe oerstutsen, wat liedt ta in permanint El Niño-patroan. De ynfiering fan it konsept "Walker switch" jout in alternative ferklearring foar histoaryske klimaatfariaasjes, en markearret it komplekse ynteraksje fan faktoaren dy't klimaatdynamyk foarmje.

De resultaten beklamje de needsaak foar trochgeand ûndersyk om ús begryp fan klimaatprosessen te ferdjipjen. Om't it klimaatsysteem fan 'e ierde dynamysk en kompleks is, sil trochgeande stúdzje krúsjaal wêze by it foarsizzen en behearen fan klimaatfariabiliteit op wrâldwide skaal.

