Nije trochbraak yn CO2-reduksje: Sn-basearre katalysator makket effisjinte ethanolproduksje mooglik

Yn in resinte baanbrekkende ûntdekking hawwe wittenskippers in tin-basearre katalysator ûntwikkele dy't de mooglikheid hat om effisjint ethanol te produsearjen troch de reduksje fan koaldiokside. Dit fertsjintwurdiget in wichtige foarútgong op it mêd fan technology foar duorsume enerzjy en biedt grutte belofte yn 'e ynspanningen om CO2-útstjit te beheinen.

De elektrogemyske CO2-reduksjereaksje (CO2RR) is in heul socht metoade foar it transformearjen fan koaldiokside yn koalstofbasearre brânstoffen. De produksje fan floeibere brânstoffen, lykas ethanol, is benammen winsklik fanwegen har hege enerzjydichtheden en it gemak fan opslach. De manipulaasje fan it CC-keppelingspaad hat lykwols in grutte útdaging posearre, dy't foarútgong op dit gebiet hindere.

Under lieding fan Profs. Tao Zhang en Yanqiang Huang fan it Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) fan 'e Sineeske Akademy fan Wittenskippen (CAS), in ûndersyksgroep hat in wichtige trochbraak makke op dit mêd. Se hawwe ûntwikkele in Sn-basearre katalysator neamd SnS2@Sn1-O3G, dy't hat oantoand opmerklike effisjinsje yn it konvertearjen fan CO2 yn ethanol. Mei in Faradaic-effisjinsje fan oant 82.5% by -0.9 VRHE en in geometryske aktuele tichtens fan 17.8 mA / cm2, toant dizze katalysator in grut potensjeel foar ymplemintaasje op grutte skaal.

De SnS2@Sn1-O3G katalysator waard makke troch in solvothermal reaksje fan SnBr2 en thiourea op in trijediminsjonale koalstof skom. It bestiet út nanoblêden fan SnS2 en atomysk ferspraat Sn-atomen (Sn1-O3G), dy't krúsjaal binne foar har katalytyske aktiviteit.

Troch in meganistyske stúdzje ûntdutsen de ûndersikers dat de Sn1-O3G-komponint fan 'e katalysator in krityske rol spilet by it befoarderjen fan de formaasje fan CC-obligaasjes. Troch it adsorbearjen fan *CHO en *CO(OH) tuskenprodukten fasilitearret it de keppeling fan formyl- en bikarbonaatgroepen, wat resulteart yn de produksje fan ethanol. Isotopysk markearre reactants die bliken ek dat de koalstof atomen yn it definitive ethanol produkt binne ôflaat fan mieresûr en CO2.

Dit baanbrekkende ûndersyk iepenet nije mooglikheden foar de synteze fan ethanol en biedt in weardefolle strategy foar it manipulearjen fan CO2-reduksjepaden om winske produkten te berikken. De befinings binne publisearre yn it prestisjeuze wittenskiplike tydskrift Nature Energy, en jouwe fierdere leauwensweardigens oan 'e betsjutting fan dizze trochbraak.

