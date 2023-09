Grutte eveneminten en besjoch partijen pland foar Oregon's Annular Solar Eclipse

As de heul ferwachte ringfoarmige sinne-fertsjustering nadert, makket Oregon har op foar in searje grutte eveneminten en besjoch partijen om dit seldsume himelske ferskynsel te tsjûgjen. Op 14 oktober sil de fertsjustering fan 'e "ring fan fjoer" in spektakulêre show biede dy't oant 2046 net wer te sjen is yn Oregon.

In sinnefertsjustering fynt plak as de nije moanne útlijnt tusken de ierde en de sinne, tydlik blokkearje ús sicht op 'e sinne. In ringfertsjustering bart lykwols as de moanne te fier fuort is om de sinne folslein út te blokkearjen, wat resulteart yn in prachtige ring fan ljocht om 'e rânen.

Wylst sjoggers net de kâns sille hawwe om de korona fan 'e sinne te sjen, de wichtichste attraksje fan in totale sinnefertsjustering, kinne se noch in ferskynsel observearje bekend as "Baily's beads." Dit barren bart as sinneljocht liket te kralen as it troch it rûge oerflak fan 'e moanne filtert. Spesjalisearre eclipse-bril binne troch it heule evenemint fereaske om de eagen fan sjoggers te beskermjen.

Om tsjûge te wêzen fan 'e maksimale fertsjustering, sille partikulieren harsels moatte posysjonearje binnen in 90-mile brede band dy't sil strekke út 'e súd-sintrale Oregon-kust, oerstekke gebieten lykas Eugene, Roseburg, Crater Lake, en de Alvord Desert. Bûten dizze band, ynklusyf it Portland-gebiet, sille sjoggers in parsjele eclipse ûnderfine lykas de 2017 totale sinne-eclipse.

Ferskate eveneminten binne pland oer de steat om dit himelske evenemint te fieren. Eclipse Fest 2023, ferwachte it grutste eclipse-evenemint yn Oregon te wêzen, sil live muzyk, famyljefreonlike aktiviteiten en it besjen fan 'e eclipse sels hawwe. In oar barren, Eclipse Into Nature, sil plakfine by Running Y Resort yn Klamath Falls en sil stjerfeesten, presintaasjes en in iepenbiere horloazjepartij oanbiede op 'e dei fan' e eclipse.

Oare lokaasjes dy't horloazjepartijen hostje omfetsje Shore Acres State Park, bekend om syn skitterende kustskientme, en Bullards Beach yn Bandon, dy't in horloazjepartij belooft "festival fan ljocht". Crater Lake en Fort Rock wurde ek ferwachte om besikers te lûken fanwege har lânskiplike omjouwing.

As opwining groeit, is it wichtich om foarút te plannen en kaartsjes te befeiligjen of needsaaklike arranzjeminten te meitsjen om in ûnferjitlike ûnderfining te garandearjen tidens dizze seldsume ringfoarmige sinnefertsjustering.

boarnen:

- NASA

- OregonLive.com