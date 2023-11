Untskoattelje de mystearjes fan Antarktika: Undersykje de ynfloed fan Eddies op de Antarktyske Circumpolar Current

Dizze wike is in ambisjeuze wittenskiplike ekspedysje begûn op in reis om it "lekkende" hert fan 'e Antarctic Circumpolar Current (ACC) te ferkennen. De ACC, bekend as de sterkste stream fan 'e wrâld, spilet in krúsjale rol by it beskermjen fan it izige kontinint fan waarm wetter. Der binne lykwols soargen ûntstien doe't wittenskippers fermoedzje dat eddy's, swirljende formaasjes fan wetter dy't yn 'e tsjinoerstelde rjochting fan' e stroom bewegen, kinne fungearje as poarten foar waarmte om de regio te infiltrearjen.

Under lieding fan CSIRO en it Australian Antarctic Program Partnership, hat in tawijd wittenskipsteam oan board fan it CSIRO ûndersyksskip Investigator farre om dizze potensjele "poarten" te ûndersiikjen en weardefolle gegevens te sammeljen om te begripen wêrom't dizze lekken foarkomme. Yn 'e rin fan' e kommende fiif wiken sil it team nei it suden fan Hobart reizgje, moderne observaasjeapparatuer ynsette en ûnfoldwaande om 'e klok wurkje yn 12-oere shifts.

De ekspedysje hat it gebrûk fan autonome djipseegliders, dy't wetterkolommen oant in djipte fan 1000 meter sille probearje. Dizze gliders, piloat fan it skip of op ôfstân eksploitearre, jouwe ynsjoch yn 'e yngewikkelde struktuer fan fynskalige funksjes binnen de oseaan. Derneist sil in driuwend oanlissysteem oantsjutten as in hege oanlisplak, útrist mei 35 ynstruminten, salinity, temperatuer, soerstof en streamingen mjitte. Dit systeem sil ferankere wurde yn it hert fan 'e ûndersyksside foar in wiidweidige perioade fan 18 moannen. De reis sil ek gebrûk meitsje fan argo-floaten, konduktiviteit, temperatuer- en djiptesensors (CTD's) om gegevens te sammeljen oer ferskate wettereigenskippen.

Wylst it skip dûkt yn 'e mystearjes fan' e oseaan, omfettet in oare komponint fan dizze baanbrekkende ekspedysje de nij lansearre Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satellyt. Untwikkele tegearre troch NASA en it Frânske romte-agintskip, de satellyt biedt in ungewoane werjefte fan oseaandynamyk mei syn mjittingen mei hege resolúsje. De SWOT-satellyt stelt wittenskippers yn steat om fynskalige skaaimerken te observearjen dy't ôfbrekke fan 'e grutte draaikolken, en jouwe weardefolle ynsjoch yn' e yngewikkelde wurking fan 'e oseaan.

De gefolgen fan dit ûndersyk rinne fier bûten it ryk fan wittenskip. Mei see-iis dat krimpt om leechten te registrearjen en de Antarktika ûngewoane feroaring belibbet, is it begripen fan dizze yngewikkelde ynteraksjes krúsjaal. Seeiis tsjinnet as in fitale buffer, reflektearret sinneljocht en foarkomt dat lân-basearre iis yn 'e oseaan smelt, en syn delgong kin in drastysk ynfloed hawwe op wrâldwide seespegel. Troch diel te nimmen oan 'e Parys Call for Gletsjers en Poalen, hat Austraalje har ynset oantoand om klimaatferoaring oan te pakken en de gefolgen dêrfan yn' e súdlikste berik fan ús planeet te ûndersykjen.

FAQ:

F: Wat is de Antarctic Circumpolar Current (ACC)?

A: De ACC is de sterkste stream fan 'e wrâld, streamend fan east nei west om Antarktika, fungearret as in beskermjend skyld tsjin waarm wetter.

F: Wat binne eddies?

A: Eddies binne swirljende formaasjes fan wetter dy't yn 'e tsjinoerstelde rjochting bewege nei de stroom.

F: Wêrom is it wichtich om de ynfloed fan eddy's op 'e ACC te ûndersykjen?

A: Wittenskippers fermoedzje dat eddy's kinne tsjinje as poarten foar waarmte om de Antarktyske regio te ynfiltrearjen, wat mooglik liedt ta it smelten fan gletsjers en bydrage oan tanimmende seespegel.

F: Hokker ark en apparatuer wurde brûkt yn 'e ekspedysje?

A: De ekspedysje omfettet it brûken fan autonome djipseegliders, in driuwend oanlissysteem, argo-floats, en konduktiviteit, temperatuer en djiptesensors (CTD's) om gegevens te sammeljen oer wettereigenskippen.

F: Wat is de betsjutting fan 'e SWOT-satellyt?

A: De nij lansearre SWOT-satellyt leveret mjittingen mei hege resolúsje fan oseaandynamyk, wêrtroch wittenskippers fynskalige funksjes kinne observearje dy't earder net tagonklik wiene, en drage by oan in better begryp fan 'e yngewikkelde wurken fan 'e oseaan.