Wittenskippers ûntdekke hege nivo's fan helium yn arktyske lava, suggerearje dat de kearn fan 'e ierde lekt

Wittenskippers hawwe in yntrigearjende ûntdekking makke dy't kin hingje op in lek yn 'e ierde kearn. Hege nivo's fan helium-3 (³He), in seldsume isotoop, binne fûn yn 62 miljoen jier âlde lavastromen op Baffin-eilân yn 'e Arktyske Arsjipel. Dizze fynst daagt it leauwen út dat de kearn fan 'e ierde, in gigantyske smelte izeren bal yn it sintrum fan' e planeet, is ynkapsele en isolearre.

Typysk, ³Hy fûn yn rotsen komt fan oarsprong út materiaal bombardearre troch de sinne yn 'e iere stadia fan' e planeet syn bestean. Sûnt de ierde net produsearret folle ³Hy en wat bytsje ûntsnapt yn romte fanwege sinne strieling, is it ûngewoan om te ûntdekken hege nivo's fan dizze isotoop yn rotsen hjoed. De mearderheid fan ³He-rike rotsen binne weromfierd nei de ierdemantel.

De nivo's fan ³Hy fûn yn 'e lava-olivinenrotsen fan 'e Baffin-eilannen fier boppe wat wittenskippers leauden mooglik te wêzen. De mantel fan 'e ierde, dy't konstant lava frijlit en dielen fan' e korst absorbearret, ferliest fansels wat fan 'e oarspronklik bewarre ³He oer de tiid. As de hoemannichte ³He yn in rots lykwols in bepaalde limyt giet, suggerearret it dat it helium út in oare boarne komt.

Dizze ûntdekking liedt ûndersikers om de mooglikheid te beskôgjen dat it helium út 'e kearn fan 'e ierde komt. Dit daagt it foarige begryp út dat de kearn- en bûtenlagen fan 'e planeet, ynklusyf de mantel en korst, gemysk stabyl binne en gjin materiaal tusken har oerdrage. As dizze fynst wier is, suggerearret it dat it djippe ynterieur fan ús planeet dynamysker is dan earder tocht, mei eleminten dy't bewege tusken de metallyske kearn en rotsige dielen fan 'e ierde.

Fierdere ûndersiken binne no dwaande om te bepalen oft oare eleminten dan helium ek ûntkomme út 'e kearn fan' e ierde en hoe en wannear dizze eleminten migrearje yn 'e rotsige komponinten fan' e planeet. Dizze baanbrekkende stúdzje smyt ljocht op 'e komplekse en dynamyske aard fan ús planeet en hat it potensjeel om ús begryp fan har ynterne prosessen te herzien.

boarnen:

- Natuer (30 augustus 2021)