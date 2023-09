Hege enerzjyelektroanen fan ierde keppele oan wetterfoarming op 'e moanne

In resinte stúdzje ûnder lieding fan in planetêre ûndersiker fan 'e Universiteit fan Hawaï yn Manoa hat in baanbrekkende ûntdekking ûntbleate oer de oarsprong fan wetter op' e moanne. De ûndersikers fûnen dat enerzjike elektroanen yn it plasmablêd fan 'e ierde in wichtige rol spylje yn' e eroazjeprosessen op it oerflak fan 'e moanne, dy't mooglik bydrage oan' e skepping fan wetter. Har befinings waarden publisearre yn it tydskrift Nature Astronomy.

De konsintraasje en ferdieling fan wetter op 'e moanne binne krúsjaal foar it begripen fan syn formaasje en ûntwikkeling. Derneist kin dizze ûntdekking ljocht smite oer de oarsprong fan wetteriis fûn yn permanint skaadgebieten op 'e moanne.

It magnetyske fjild fan 'e ierde, bekend as de magnetosphere, beskermet ús planeet tsjin romtewaar en skealike strieling fan 'e sinne. De ynteraksje tusken de sinnewyn en de magnetosphere ûntstiet in langwerpige magnetyske sturt neamd de plasma sheet, dy't befettet hege-enerzjy elektronen en ioanen. Dizze dieltsjes kinne fan sawol de ierde as de sinnewyn komme.

Eardere stúdzjes rjochte har op de ynfloed fan hege-enerzjy-ionen fan 'e sinnewyn yn' e romteferwaarming fan himellichems lykas de Moanne. Dit nije ûndersyk beljochtet lykwols de rol fan enerzjike elektroanen fan 'e ierde yn' e eroazjeprosessen op it moanneflak. De ûndersikers analysearren gegevens oer remote sensing krigen fan it Moon Mineralogy Mapper-ynstrumint tidens Yndia's Chandrayaan-1-missy om feroarings yn wetterformaasje te studearjen as de moanne troch de magnetotail fan 'e ierde beweecht.

Ferrassend genôch lieten de waarnimmings sjen dat de wetterfoarming yn 'e magnetotail fan 'e ierde fergelykber wie mei doe't de Moanne bûten de magnetotail stie, wêr't er bombardeard wurdt mei sinnewyn. Dit suggerearret dat der ekstra formaasjeprosessen of nije boarnen fan wetter wêze kinne dy't net direkt ferbûn binne mei de sinnewyn. De ûndersikers spekulearje dat strieling fan heech-enerzjyelektroanen ferantwurdlik wêze kin foar dizze effekten.

De ferbining tusken Ierde en de Moanne yn termen fan wetterfoarming en oerflakevolúsje is noch net folslein begrepen. Fierder ûndersyk, ynklusyf moannemissys ûnder it Artemis-programma fan NASA, sil nedich wêze om de plasma-omjouwing en wetteroanwêzigens op it moannepoaloerflak te kontrolearjen yn ferskate fazen fan 'e reis fan' e moanne troch de magnetotail fan 'e ierde.

