In resinte stúdzje hat in baanbrekkende ûntdekking ûntbleate oer it súdlik healrûn fan 'e ierde: in tinne, mar tichte laach fan âlde oseaanflier dy't om' e kearn wikkelt. Dizze earder ûnbekende funksje bestiet sawat 2,900 kilometer (1,800 miles) ûnder it oerflak, by de kearn-mantelgrins (CMB). Geologen hawwe lang fertroud op seismyske ûndersiken om ynsjoch te krijen yn 'e ynderlike struktuer fan ús planeet, en dit nije ûndersyk hat oantoand dat de kompleksiteit fan it ynterieur fan 'e ierde folle grutter is as earder tocht.

De stúdzje, útfierd troch geolooch Samantha Hansen fan 'e Universiteit fan Alabama en har kollega's, belutsen by it brûken fan seismyske weagen fan ierdbevings op it súdlik healrûn om de ULVZ (ultralow snelheidssônes) struktuer lâns de CMB te ûndersiikjen. Troch de beweging en ynteraksje fan dizze seismyske weagen te analysearjen, koene ûndersikers de gearstalling fan it materiaal ûnder it ierdoerflak yn kaart bringe. De ULVZ's, wêr't de lûdswellen stadiger reizgje, wurde leaud dat se oseanyske krust binne begroeven oer miljoenen jierren.

Simulaasjes presintearre yn 'e stúdzje suggerearje dat konveksjestreamen de âlde oseaanflier nei har hjoeddeistige lokaasje kinne hawwe ferpleatst, nettsjinsteande dat it net tichtby erkende subduksjesônes op it oerflak is. Wylst oare ferklearrings net folslein útsletten binne, liket de oseaanbodemhypoteze de meast plausibele ferklearring te wêzen foar de ULVZ's op dit stuit. De ûndersikers suggerearje ek dat de âlde oseanekrust om 'e hiele kearn hinne kin wrapje, hoewol syn tinens it dreech makket om te befêstigjen.

De gefolgen fan dizze ûntdekking binne wichtich foar ferskate fjilden fan stúdzje. It begryp fan 'e yngewikkeldheden fan' e komposysje fan 'e ierde is krúsjaal foar it ûndersykjen fan ferskynsels lykas fulkaanútbarstings en de fluktuaasjes yn it magnetysk fjild fan' e planeet, dat ús beskermet fan sinnestrieling yn 'e romte. Fierder, it ûntdekken fan hoe't waarmte út 'e kearn nei de mantel ûntsnapt, jout weardefolle ynsjoch yn' e totale prosessen fan 'e ierde.

Dizze kaart mei hege resolúsje fan 'e ferburgen geology fan' e ierde toant de djippe ferbiningen tusken de ûndjippe en djippe struktueren fan 'e ierde en smyt ljocht op' e komplekse meganismen dy't ús planeet driuwe. As seismyske ûndersiken yn 'e takomst trochgean, sille fierdere details en in wiidweidiger begryp fan it ynterieur fan' e ierde wurde ûntbleate.

boarnen:

