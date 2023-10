In resinte stúdzje hat ûntdutsen dat de atmosfear fan 'e ierde fersprate metaaldieltsjes befettet fan ferbaarnde raketlichems en satelliten, in probleem dat allinich fergriemt mei de tanimming fan kommersjele romtelansaasjes en satellytkonstellaasjes. It tanimmend oantal satelliten yn 'e baan, benammen troch partikuliere bedriuwen lykas SpaceX dy't grutte konstellaasjes fan kommunikaasjesatelliten bouwe, hat laat ta in signifikante accumulation fan lytse metalen stikken yn' e sfear.

De haadauteur fan 'e stúdzje, Daniel Murphy fan' e National Oceanic and Atmospheric Administration's Chemical Sciences Laboratory, markeart de needsaak om de potinsjele gefolgen fan dizze metalen dieltsjes te begripen op it miljeu en minsklike sûnens as de romteflechtyndustry rap útwreidet. Wylst d'r op it stuit gjin bewiis is om in direkte ynfloed op minsken te suggerearjen, leit de soarch yn 'e potinsjele effekten op' e sfear fan 'e ierde, benammen yn' e stratosfear.

Ien fan 'e soargen is oft de oanwêzigens fan metalen yn' e stratosfear har eigenskippen feroaret en mooglik ynfloed hat op 'e ozonlaach en oare prosessen. De ûndersikers fûnen metalen lykas niobium, koper, lithium en aluminium yn 'e sfear, nei alle gedachten ûntstien út ferbaarnde raket- en satellytresten. Dizze ûntdekking waard makke mei in spesjaal ynrjochte NASA-ûndersyksfleantúch mei in spektrometerynstrumint dat atmosfearyske eleminten analysearre.

De mearderheid fan 'e metalen wurde fûn boppe de poalregio's fan 'e ierde, hoewol't spoaren tichter by de evener fûn binne. De stúdzje merkt op dat wylst meteoaren ek metalen yn 'e sfear kinne deponearje, it massaferskil tusken raketten en satelliten yn ferliking mei meteoaren signifikant is. Hûnderten tonnen metalen wurde frijlitten troch raket- en satellytdesintegraasje, wylst meteoaren allinich mikrogrammen bydrage.

De potinsjele gefolgen fan dizze metalen dieltsjes op it ierde ekosysteem binne noch ûndúdlik. De stúdzje beljochtet lykwols it gebrek oan earder ûndersyk op dit gebiet, en beklammet it belang fan it bestudearjen fan de lange-termyn effekten en mooglike globale gefolgen. It is krúsjaal om dit probleem earder as letter oan te pakken om de gefolgen te begripen fan 'e rappe groei fan' e romteflechtyndustry op ús omjouwing en de planeet as gehiel.

boarnen:

- De boadskipper

- CHANDAN KHANNA / AFP fia Getty Images