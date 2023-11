EARTH ûntfangt baanbrekkend Deep Space-berjocht fia laserkommunikaasje

Ierde hat kontakt makke mei djippe romte yn in baanbrekkende prestaasje foar romte-basearre kommunikaasje. NASA's Psyche-romteskip, útrist mei in eksperiminteel optysk kommunikaasjesysteem, hat mei súkses in berjocht weromstjoerd nei de ierde fan hast 10 miljoen kilometer fuort, dat is sawat 40 kear de ôfstân tusken de ierde en de moanne. Dizze wichtige mylpeal markearret de fierste demonstraasje fan optyske kommunikaasje.

It haaddoel fan NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperimint is om takomstige romtemisjes de mooglikheid te jaan om gegevens te ferstjoeren tsjin folle hegere tariven. Troch it brûken fan near-infraread lasers, DSOC stribbet nei it berikken fan gegevens oerdracht tariven 10 oant 100 kear grutter as de hjoeddeiske state-of-the-art radiofrekwinsje systemen brûkt yn romteskip. It gebrûk fan near-ynfraread ljocht makket kompakter weagen mooglik, wêrtroch grûnstasjons in hegere folume fan gegevens kinne ûntfange.

De suksesfolle test befette in observatorium dy't in laserstraal yn 'e himel útstjoerde, dy't waard ûntfongen troch it Psyche-romteskip as in oanwizing. It romteskip rjochte doe syn eigen laser werom nei de ierde. It sinjaal, besteande út dieltsjes fan ljocht neamd fotonen, waard dekodearre troch in ûntfangende observatorium yn San Diego County. Hoewol't de tichtby-ynfraread fotonen sawat 50 sekonden namen om fan Psyche nei de ierde te reizgjen tidens de test, op syn fierste ôfstân, wurdt ferwachte dat de reis sawat 20 minuten duorret.

Dizze trochbraak yn laserkommunikaasje iepenet nije mooglikheden foar takomstige romtemisjes. It koe romtefarders ynskeakelje om ôfbyldings fan hege kwaliteit te ferstjoeren en mooglik sels fideo yn echte tiid út djippe romte te streamen. De fisy fan NASA omfettet it brûken fan optyske kommunikaasje om astronauten op Mars de mooglikheid te jaan om fia fideo te kommunisearjen. It súkses fan DSOC makket it paad foar in mear gegevensrike takomst yn romteferkenning.

FAQ:

F: Wat is it haaddoel fan it DSOC-eksperimint fan NASA?

A: It haaddoel is om takomstige NASA-missys te foarsjen mei de ark om gegevens te ferstjoeren tsjin folle hegere tariven.

F: Hoe fasilitearret tichtby-ynfraread ljocht hegere gegevensferfiersnelheden?

A: Near-ynfraread ljocht makket it mooglik dat gegevens yn strakkere weagen wurde ferpakt, wêrtroch grûnstasjons mear gegevens kinne ûntfange.

F: Wat wie de betsjutting fan 'e resinte test?

A: De resinte test markearre de earste kear dat optyske kommunikaasje bûten de moanne waard demonstrearre.

F: Wat binne de mooglike tapassingen fan dizze trochbraaktechnology?

A: Dizze trochbraak koe de oerdracht fan ôfbyldings fan hegere kwaliteit en sels realtime fideo út djippe romte mooglik meitsje.