Yn in baanbrekkende prestaasje hat de National Aeronautics and Space Administration (NASA) koartlyn iets dien dat noch noait earder dien is op it mêd fan romtekommunikaasje. Se hawwe mei súkses in laser útstjoerd fan it romteskip Psyche, dat sawat 10 miljoen kilometer fuort fan 'e ierde leit, nei Súd-Kalifornje. Dit mylpeal-evenemint markearret in wichtige stap nei it fuortsterkjen fan romteferkenning, benammen yn relaasje ta takomstige bemande misjes nei Mars.

NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC) projekt wie ferantwurdlik foar it ferstjoeren fan de ynfraread laser kodearre mei testgegevens oer in ûnbidige ôfstân yn mar 50 sekonden. De laser waard útstjitten fan it ûnbemanne romtesonde Psyche, dat yn oktober lansearre is en op it stuit ûnderweis is om in metaalfolle komeet te ûndersykjen yn de asteroïderiem tusken Mars en Jupiter. De laser waard ûntfongen troch de Hale Telescope by Caltech's Palomar Observatory, wêrtroch it de fierste demonstraasje fan optyske kommunikaasje is dy't ea berikt is.

Direkteur fan technologydemonstraasjes by NASA, Trudy Kortes, beklamme it belang fan dizze prestaasje by it pleatsen fan it paad foar djippe romteferkenning. Troch dit "earste ljocht" te berikken, geane wittenskippers en yngenieurs foarút nei it ûntwikkeljen fan kommunikaasje mei hegere gegevensraten dy't wittenskiplike ynformaasje, ôfbyldings mei hege definysje en streamende fideo kinne oerdrage. Dizze foarútgong binne essensjeel om't NASA har stribjen stelt om minsken nei Mars te stjoeren, wat wurdt beskôge as de folgjende grutte sprong fan 'e minskheid.

Wylst de laserbeam in ongelooflijke ôfstân reizge, is it wichtich om te notearjen dat dit gjin bûtenierdske kommunikaasje wie. Nettsjinsteande science fiction fantasyen, wie der gjin kontakt mei alien libben tidens dit histoaryske barren.

FAQ:

F: Hoe fier reizge de laserstraal fan NASA?

A: De laserbeam waard oerbrocht fan it romteskip Psyche, leit 10 miljoen kilometer fuort fan 'e ierde, nei Súd-Kalifornje.

F: Wat is it doel fan it projekt Deep Space Optical Communications (DSOC)?

A: It DSOC-projekt hat as doel om optyske kommunikaasje mei hege snelheid te ûntwikkeljen foar romteferkenning, wêrtroch de oerdracht fan grutte hoemannichten gegevens tusken ierde en romteskip mooglik makket.

F: Wat is de betsjutting fan dizze prestaasje?

A: Dizze prestaasje fertsjintwurdiget in wichtige stap nei it ferbetterjen fan romtekommunikaasjemooglikheden, dy't krúsjaal sille wêze foar takomstige bemande misjes nei Mars en oare ynspanningen foar djippe romteferkenning.