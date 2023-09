Argeologen hawwe lang debattearre oer de oarsprong en it doel fan "sferoïden" fan tennisbalgrutte ûntdutsen yn âlde plakken. In resinte stúdzje ûnder lieding fan de Hebrieuske Universiteit fan Jeruzalem smyt ljocht op 'e saak. De ûndersikers ûndersochten 150 kalkstiennen sferoïden dy't 1.4 miljoen jier werom datearje, fûn yn 'e argeologyske site fan Ubeidiya fan Israel. Mei 3D-analyse fûnen se bewiis dat dizze sfearen mei opsetsin makke wiene.

De stúdzje suggerearret dat de iere homininen, waans krekte lineage noch ûnbekend is, besochten de perfekte sfear te berikken. Wylst de stiennen tidens it proses net glêdder waarden, waarden se oanmerklik bolfoarmiger. De ûndersikers beweare dat dizze opsetlike foarmjouwing in foaropstelde idee en kognitive kapasiteit oanjout ûnder ús âlde foarâlden.

De ûntdekking iepenet mooglikheden foar fierdere stúdzje. Julia Cabanas, in argeolooch by it Frânske Nasjonaal Museum foar Natuerhistoarje, suggerearret dat ferlykbere techniken kinne wurde tapast op oare sferoïden, lykas dy fûn yn 'e Olduvai Gorge yn Tanzania datearret 2 miljoen jier werom. It ûntraffeljen fan it doel efter dizze sfearen bliuwt lykwols in mystearje.

Ferskate teoryen binne foarsteld. Guon spekulearje dat de sferoïden waarden brûkt as ark foar it heljen fan march út bonken of it slypjen fan planten. Oaren leauwe dat se symboalyske of artistike wearde hawwe kinne. Cabanas erkent dat alle hypotezen mooglik binne, mar jout ta dat de wiere antwurden miskien nea bekend wurde.

Dizze nije stúdzje foeget ta oan ús begryp fan 'e kognitive kapasiteiten fan' e iere minsklike foarâlden en har fermogen om doelbewust objekten te foarmjen. De opsetlike skepping fan dizze sfearen toant in nivo fan planning en feardigens ûnder âlde homininen dat earder ûnbekend wie.

boarnen:

- Titel: Iere foarâlden fan minsken mei opsetsin makke sferen, nije stúdzje suggerearret

- Boarne: TheGuardian.com