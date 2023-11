Nije ûntdekkingen ferklearje hegere tariven fan stjerfoarming yn Dwarf Galaxies

In nije stúdzje útfierd troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Michigan hat ljocht smiten op it yntrigearjende ferskynsel fan hegere tariven fan stjerfoarming yn minder evoluearre dwerchstelsels yn ferliking mei massive stjerrestelsels. De befinings, publisearre yn it Astrophysical Journal, litte sjen dat ûnreplike dwerch galaxies in signifikante fertraging ûnderfine by it útblazen fan it gas dat accumulearret yn har stjerfoarmjende regio's, wêrtroch mear stjerren oer in langere perioade kinne foarmje.

Lead auteur Michelle Jecmen, in undergraduate ûndersiker oan UM, ferklearret, "As stjerren supernova geane, fersmoargje se har omjouwing troch metalen te produsearjen en frij te meitsjen. Wy beweare dat by lege metalliciteit - galaxy-omjouwings dy't relatyf net fersmoarge binne - d'r in 10-miljoen jier fertraging is yn 'e start fan sterke superwinden, wat op syn beurt resulteart yn hegere stjerfoarming.

De stúdzje suggerearret dat it Hubble tuning fork diagram, dat galaxies klassifisearret op basis fan har skaaimerken, jout wichtige ynsjoch yn dit ferskynsel. Massive stjerrestelsels, karakterisearre troch harren rûne foarm en oerfloed fan stjerren, hawwe al konsumearre al harren gas en staakt stjerfoarming. Spiraalstelsels, lizze lâns de tinnen fan 'e stimfoarke, hawwe gas en kompakte earms dêr't stjerfoarming optreedt. Oan 'e ein fan' e tinnen binne de minste evoluearre, lytste stjerrestelsels.

Neffens senior auteur Sally Oey, UM-astronome, "Dizze dwerchstelsels hawwe krekt dizze echt mondo-stjerfoarmjende regio's. D'r binne wat ideeën west oer wêrom't dat is ... dizze stjerrestelsels hawwe problemen om har stjerfoarming te stopjen, om't se har gas net fuortblaze.

Neist it ûntdekken fan 'e redenen efter de hegere tariven fan stjerfoarming yn dwerchstelsels, hat it ûndersyk ek in spannende sekundêre ymplikaasje ûntbleate. De fertraging fan 10 miljoen jier yn sterke superwinden, waarnommen yn ûnreplike dwerch galaxies, jout astronomen in unike kâns om senario's te bestudearjen dy't tinke oan 'e kosmyske moarn - de perioade krekt nei de Oerknal.

As gas gearklonet en gatten foarmet yn dizze dwerchstelsels mei leechmetallisiteit, kin UV-strieling troch dizze gatten ûntkomme, fergelykber mei it konsept fan in model "piketten". Dit is benammen wichtich om't ultraviolette strieling in krúsjale rol spilet yn it ionisearjen fan wetterstof, in proses dat barde nei de Oerknal en late ta it universum dat transparant waard. Dit nij fûn begryp fan iere kosmyske ferskynsels biedt weardefolle ynsjoch yn 'e formaasje en evolúsje fan galaxies oer miljarden jierren.

Yn in besibbe stúdzje, mei help fan de Hubble Space Telescope, de ûndersikers ûndersocht in tichtby lizzende dwerch galaxy neamd Mrk 71. Observational bewiis út dizze stúdzje fersterket de fertraging yn superwinds, befêstigje Jecmen syn earste senario.

De gefolgen fan dizze fynsten wreidzje út nei ús begryp fan stjerrestelsels dy't yn 'e kosmyske moarn troch de James Webb Space Telescope observearre binne. Oey suggerearret dat der noch in protte te learen is oer de gefolgen fan dizze ûntdekkingen, dy't it potensjeel hawwe om ús begryp fan it universum en syn oarsprong te feroarjen.

FAQ

Wat binne dwerch galaxies?

Dwerchstelsels binne lytser en minder massaal as harren tsjinhingers, faak karakterisearre troch in gebrek oan rûne foarm en minder stjerren. Se wurde beskôge as minder ûntwikkele en jouwe grutte ynsjoch yn 'e iere stadia fan galaxy formaasje.

Wat is it Hubble tuning fork diagram?

It Hubble-stemgabeldiagram is in klassifikaasjesysteem foar stjerrestelsels basearre op har skaaimerken. It bestiet út trije haadtypen: elliptyske, spiraalfoarmige en ûnregelmjittich. It helpt astronomen om it ferskaat oanbod fan stjerrestelsels yn it hielal te kategorisearjen en te begripen.

Wat is de kosmyske moarn?

De kosmyske dawn ferwiist nei de perioade krekt nei de Big Bang doe't it universum oergong fan ûntrochsichtich te wurden trochsichtich. It waard markearre troch de ionisaasje fan wetterstof, in proses fasilitearre troch ultraviolette strieling.

Wat is de James Webb Space Telescope?

De James Webb Space Telescope (JWST) is in takomstich romtebasearre observatoarium dat de Hubble Space Telescope opfolgje sil. It is ûntworpen om de formaasje fan stjerren, stjerrestelsels en planetêre systemen te studearjen, en om de oarsprong fan it hielal te ûndersykjen. De JWST sil ungewoane ynsjoch leverje yn kosmyske ferskynsels, lykas de kosmyske moarn, fanwegen syn avansearre mooglikheden.