De hoemannichte stof yn 'e loft nimt ta, UN ropt op mear ûndersyk nei sânstoarmen en klimaatferoaring

De Feriene Naasjes hawwe rapportearre in ferheging fan it bedrach fan stof yn 'e loft fan' e wrâld yn 2022. De opkomst wurdt taskreaun oan ferhege útstjit út ferskate regio ynklusyf west-sintraal Afrika, it Arabyske Skiereilân, de Iraanske Plateau, en noardwestlik Sina. De Wrâld Meteorologyske Organisaasje (WMO) fan 'e UN hat oproppen om mear ûndersyk te dwaan nei hoe't klimaatferoaring de hotspots fan sânstoarm kin fergrutsje.

Neffens it Airborne Dust Bulletin fan de WMO drage minsklike aktiviteiten lykas hegere temperatueren, droechte, hegere ferdamping en min lânbehear by oan it ûntstean fan sân- en stofstoarmen. Dizze aktiviteiten ferminderje boaiemfocht, en meitsje geunstige betingsten foar de foarming fan sân- en stofstoarmen.

Yn it jierlikse WMO-rapport wurdt ûndersocht nei it foarkommen en de gefaren fan stofstoarmen en harren ynfloed op de maatskippij. It docht bliken dat it wrâldgemiddelde fan jierlikse gemiddelde stofkonsintraasjes yn 2022 wat boppe dat fan 2021. Ferline jier wie it sifer 13.8 mikrogram per kubike meter, wylst it yn 2021 13.5 mikrogram per kubike meter wie.

It rapport wiist op dat elk jier sawat 2,000 miljoen ton stof yn 'e sfear komt, wat de loftkwaliteit beynfloedet en de loften fertsjusterje yn regio's tûzenen kilometers fuort. Dizze stofstoarmen hawwe wichtige gefolgen op ekonomyen, ekosystemen, waar en klimaat. Wylst wat stof in natuerlik foarkommen is, is in signifikant diel in gefolch fan min wetter- en lânbehear.

Opmerklik, it bulletin detaillearre trije grutte ynsidinten yn 2022. Yn maart, in útsûnderlike stof útbraak barde út noardlik Afrika oer Spanje en Portugal, mei peak oere wearden mear as 3,500 mikrogram per kubike meter, fier boppe de Europeeske Uny syn deistige limyt fan 50 mikrogram. Yn maaie belibbe sawol it Midden-Easten as de eastlike Feriene Steaten swiere stofstoarmen, dy't ynfloed op sichtberens en lânbougrûnen.

WMO-haad Petteri Taalas beljochtet de skealike gefolgen fan sân- en stofstoarmen op sûnens, ferfier en lânbou, en beklammet de needsaak foar fierder ûndersyk nei de relaasje tusken stofstoarmen en klimaatferoaring, dy't relatyf net ûndersocht bliuwt. De WMO ropt op foar de ymplemintaasje fan iere warskôgingssystemen foar waarrampen wrâldwiid en de yntegraasje fan stofstoarmfoarsizzingsfeardigens en warskôgingstsjinsten om de slimmer gefolgen fan klimaatferoaring te ferminderjen.

boarnen:

- De Wrâld Meteorologyske Organisaasje fan 'e Feriene Naasjes (WMO)

- WMO Airborne Dust Bulletin