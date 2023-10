In steurend ynsidint yn Súd-Afrika hat de autoriteiten ferlitten op syk nei trije manlju dy't nei alle gedachten in beskerme python mei pils twongen fiede. It ynsidint, dat barde op in net bekend makke lokaasje, hat woede opsmiten ûnder dierenrjochtenaktivisten en behâlders.

Neffens saakkundigen is de handeling fan twangfeeding fan 'e python mei bier net allinich wreed, mar ek ekstreem skealik foar de sûnens fan' e reptilen. Lager, as in alkoholistysk drank, is bekend om hege hoemannichten ethanol te befetsjen. Wannear't konsumearre troch bisten, benammen dyjingen dy't net wend oan it, ethanol kin feroarsaakje slimme ynterne skea, faak resultearret yn orgaan falen en dea.

De python belutsen by dit ynsidint is in beskerme soarte, wat betsjuttet dat it yllegaal is om har op ien of oare manier skea te meitsjen of te bemuoien, ynklusyf it mei geweld iten fan alkohol. Dizze soarte slang spilet in fitale rol yn it ekosysteem, en behâldt it lykwicht troch it kontrolearjen fan knaagdierpopulaasjes.

De Súdafrikaanske autoriteiten nimme dizze saak serieus en sykje aktyf nei de trije ferantwurdlike persoanen. Dierewolwêzensorganisaasjes roppe elkenien mei ynformaasje oer it ynsidint op om nei foaren te kommen en te helpen by it ûndersyk.

It is wichtich om bewust te meitsjen oer it belang fan it respektearjen en beskermjen fan wylde dieren. Dit ynsidint tsjinnet as in oantinken oan de needsaak foar strangere regeljouwing en strangere straffen foar dyjingen dy't meidogge oan sokke wrede hannelingen tsjin bisten.

Ta beslút, it twangfeeding fan lager nei in beskerme python yn Súd-Afrika hat in protte skokt en fergriemd. De skealike effekten fan alkohol op bisten, tegearre mei de beskerme status fan 'e slang, markearje de needsaak foar ferhege ûnderwiis en hanthavenjen fan wetten om it wolwêzen fan bisten.

Definysjes:

- Python: In grutte net-giftige slang fûn yn Afrika, Aazje en Austraalje.

- Lager: In biersoarte dat koele fermentaasje en fergrizing ûndergiet.

boarnen:

- It orizjinele artikel fan Jamie Pyatt, publisearre op 20 oktober 2023.