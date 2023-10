Transmission Spectra fan GJ 1132 b: Nije ynsjoch út JWST Observations

It sykjen nei rotsige planeetatmosfearen mei de James Webb Space Telescope (JWST) hat him benammen rjochte op planeten dy't troch M-dwergen geane. Dizze planeten biede geunstige ferhâldingen fan planeet-tot-stjergrutte, dy't de deteksje fan atmosfearyske eigenskippen ferbetterje. Troch de ferlykbere sinjaalsterkte fan atmosfearyske funksjes en de single-transit-prestaasjes fan JWST binne lykwols meardere observaasjes nedich om alle fynsten te befêstigjen.

Yn in resinte stúdzje presintearje ûndersikers twa transitobservaasjes fan 'e rotsige planeet GJ 1132 b mei it JWST NIRSpec G395H-ynstrumint. Mei in golflingteberik fan 2.8-5.2 μm, wiene dizze observaasjes as doel om ljocht te smiten op 'e atmosfearyske gearstalling fan 'e planeet. Eardere waarnimmings mei it WFC3-ynstrumint fan 'e Hubble-romteteleskoop levere inkonklúzjende resultaten op, mei tsjinstridige bewiis foar of in sfear of in spektrum sûnder skaaimerken.

De JWST-gegevens lieten signifikante ferskillen sjen tusken de twa besites. Tidens ien transit wie it spektrum konsistint mei in H2O-dominearre sfear, mei spoaren fan CH4 en N2O. As alternatyf koe it sinjaal wurde taskreaun oan stellare fersmoarging fan unocculted starspots. Oan 'e oare kant like it spektrum krigen tidens de twadde transit funksjeleas. Gjin fan beide besite stipe de earder rapportearre oanwêzigens fan HCN yn GJ 1132 b syn sfear. De waarnommen ferskillen tusken de besites kinne net ferklearre wurde troch atmosfearyske fariabiliteit of ynstrumintale effekten.

Wichtich, de ûndersikers analysearren ek bûten-transit stellêre spektra en fûnen gjin bewiis foar feroarjende stellêre inhomogeniteit tusken de besites, dy't mar 8 dagen skieden waarden. Derneist waarden gjin signifikante ferskillen yn ynstrumintale systematyske effekten identifisearre. De meast plausibele ferklearring foar de waarnommen ôfwikingen is willekeurich lûd dat de gegevensanalyse beynfloedet.

Dizze nije observaasjes jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e oerdrachtspektra fan GJ 1132 b en markearje de útdagings dy't ferbûn binne mei it opspoaren en karakterisearjen fan atmosfearen fan rotsige eksoplaneten. Fierdere stúdzjes mei JWST en oare takomstige observatoria sille trochgean mei it útwreidzjen fan ús begryp fan 'e ferskate atmosfearen oanwêzich yn' e eksoplanetbefolking.

