Drivet urbanisaasje plantevolúsje? Undersykje de effekten fan Urban Heat Islands op Leaf Color Variation

Urbanisaasje hat grutte gebieten lân op ierde omfoarme, en makke troch de minske makke habitats bekend as stedske omjouwings. Dizze omjouwings lizze selektive druk op har ynwenners, ynklusyf bleatstelling oan waarmtebehâldende oerflakken dy't stedske waarmte-eilannen foarmje. Wylst earder ûndersyk de ynfloed hat ûndersocht fan stedske waarmte-stress op dier-evolúsje, bliuwe de effekten op planten foar in grut part net ûndersocht.

Om dizze ûndersiikskloof te oerbrêgjen, ûndersocht in team fan ûndersikers ûnder lieding fan Associate Professor Yuya Fukano fan Chiba University yn Japan hoe't stedske waarmte-eilannen ynfloed hawwe op 'e blêdkleuren fan Oxalis corniculata, in plant dy't gewoanwei bekend is as de krûpende bosksorrel. Dizze plant eksposearret fariaasjes yn blêdkleur, fariearjend fan grien oant read, en wurdt fûn yn sawol stedske as net-stedske romten oer de hiele wrâld. Eardere ûndersiken suggerearje dat dizze kleurfariaasjes fungearje as evolúsjonêre oanpassingen om de plant te beskermjen tsjin miljeu-stress, mei reade pigminten yn 'e blêden dy't tinke dat se waarmte en ljocht-induzearre skea ferminderje.

Troch fjildobservaasjes útfierd yn stedske en net-stedske regio's op lokale, lânskiplike en wrâldwide skaal, fûnen de ûndersikers dat reade blêdfarianten fan 'e krûpende bossorrel gewoanlik fûn waarden tichtby ûntrochsichtich oerflakken yn stedske gebieten, wylst farianten fan griene blêden dominant wiene yn griene romten. Dit geografyske patroan wie oer de hiele wrâld konsekwint, en befêstiget in keppeling tusken urbanisaasje en blêdkleurfariaasjes yn 'e krûpende bosksorrel.

Fierdere eksperiminten waarden útfierd om de adaptive foardielen fan dizze blêdkleurfariaasjes te kwantifisearjen. De resultaten lieten sjen dat reade blêdfarianten superieure groeisnelheden en hegere fotosyntetyske effisjinsje lieten ûnder hege temperatueren, wylst griene blêdfarianten bloeiden yn legere temperatueren. Red-leaf farianten werjûn hegere stress tolerânsje en wiene konkurrearjender yn stedske gebieten mei lege plant tichtens, wylst griene-leaf farianten bloeiden yn weelderige griene gebieten.

Genetyske analyzes jouwe oan dat de readblêdfariant fan O. corniculata meardere kearen evoluearre is fan 'e foarâlderlike griene-blêdplant. Dit ûndersyk jout weardefolle ynsjoch yn oanhâldende evolúsje yn stedske gebieten en markeart it belang fan it begripen fan plantoanpassing oan stedske waarmte-eilannen foar duorsume gewaaksproduksje en ekosysteemdynamyk.

Fierder ûndersyk is nedich foar in ferkenne oare plant eigenskippen bûten leaf kleur foar in wiidweidich begryp fan plant oanpassing oan stedske waarmte eilannen.

