Undersyk fynt dat minsken minder omtinken jouwe oan wurk as se tinke dat robots it kontrolearre hawwe

In nije stúdzje fan 'e Technyske Universiteit fan Berlyn hat bliken dien dat minsken minder omtinken jouwe oan har wurk as se leauwe dat robots it al kontrolearre hawwe. De ûndersikers simulearren in senario wêrby't dielnimmers de opdracht krigen om circuitboards te kontrolearjen op defekten. De helte fan 'e dielnimmers waard ferteld dat in robot mei de namme Panda de circuitboards earst ynspektearre hie, en se koene de robot sjen en hearre wylst se wurke.

De stúdzje fûn dat minsken dy't njonken robots wurken, wierskynliker in fenomeen eksposearje bekend as "sosjale loafing." Sosjaal loafing komt foar as minsken minder ynspannings yn in team oefenje yn ferliking mei as se allinich wurkje. De ûndersikers suggerearje dat dizze fermindering fan produktiviteit kin wurde taskreaun oan in feroaring yn motivaasje yn dielde taakynstellingen.

Hoewol d'r gjin signifikant ferskil wie yn 'e tiid en ynspanning dy't troch beide groepen dielnimmers bestege, dejingen dy't leauden dat se mei de robot wurken, fongen letter minder defekten yn' e taak. Dit kin ferklearre wurde troch it feit dat wurkjen yn in team it gefoel fan yndividuele ferantwurding foar de útkomst fan in taak ferminderet.

Ien beheining fan 'e stúdzje wie dat de dielnimmers net direkt ynteraksje mei de robot en wiene bewust dat se waarden observearre as ûnderdiel fan' e stúdzje. Dochs ropt de befiningen wichtige fragen op oer de gefolgen fan minske-robot-partnerskippen yn echte situaasjes.

It ferskynsel fan sosjaal loafing is ûndersocht sûnt 1913 doe't Max Ringelmann it foar it earst observearre tidens in toutrekkende eksperimint. It markearret de fermindere ynspanning dy't yndividuen tendearje yn in taak te setten as se yn in team wurkje.

De ûndersikers lutsen ek omtinken foar de útdagings fan it kontrolearjen fan oandacht en belutsenensnivo's yn gearwurkingsferbannen tusken minske en robot. Hoewol it maklik is om de blik fan in persoan te folgjen, is it bepale as de ynformaasje mentaal genôch ferwurke wurdt in kompleksere taak.

Dizze stúdzje hat gefolgen bûten de ûndersyksynstelling. Yn yndustry lykas loftfeart, wêr't minske-automatisearring ynteraksje krúsjaal is, kinne ôfbrekken yn koördinaasje liede ta flaters. Dêrom binne effektive training, prosedueres en feedback essensjeel om it feilich en effisjint gebrûk fan automatisearring op 'e wurkflier te garandearjen.

boarnen:

- De stúdzje útfierd troch Technyske Universiteit fan Berlyn: [Boarnenamme]

- Frânsk heechlearaar Max Ringelmann's ûndersyk nei sosjale loafing: [Boarnenamme]

- Stúdzje oer de risiko's fan ynteraksje tusken minske en automatisearring yn loftfeart: [Boarnenamme]