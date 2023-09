Ferkenne de etyske tapassingen fan bio-komputer

Bio-komputer, eartiids in konsept beheind ta science fiction, is no in realiteit. As dizze technology trochgiet foarút, is it wichtich om de etyske gefolgen te beskôgjen en ferantwurde te ûndersykjen en ta te passen. In groep ynternasjonale saakkundigen, ynklusyf de útfiners fan DishBrain, hawwe gearwurke mei bioethici en medyske ûndersikers om dit probleem oan te pakken.

Lead auteur Dr Brett Kagan, Chief Scientific Officer fan Cortical Lab, beklammet de needsaak foar in grutter byld oanpak by it yntegrearjen fan biologyske neuronale systemen mei silisium substraten. Wylst it potinsjeel foar yntelliginsje-lykas gedrach belofte is, moat duorsume foarútgong wurde garandearre.

Professor Julian Savulescu, Uehiro-learstoel yn praktyske etyk oan 'e Universiteit fan Oxford, markeart de urginsje om praktyske antwurden te bepalen oangeande wat wurdt beskôge as bewust as minsklik yn' e kontekst fan hjoeddeistige technology. It papier erkent dat d'r ferskate manieren binne om bewustwêzen of yntelliginsje te beskriuwen, elk mei ferskate gefolgen foar biologysk basearre yntelliginte systemen.

De morele status fan bio-kompjûters wurdt ek twifele. It papier ferwiist filosoof Jeremy Bentham, dy't stelde dat it fermogen om te redenearjen of te kommunisearjen net de bepalende faktor is, mar earder it fermogen om te lijen. It gewoan werjaan fan minsklike yntelliginsje jout net needsaaklik morele status oan biologysk basearre kompjûters.

Wylst it papier net fan doel is om alle etyske fragen oer bio-kompjûters te beantwurdzjen, biedt it in startkader om ferantwurde ûndersyk en tapassing te garandearjen. De etyske útdagings en kânsen presintearre troch DishBrain wurde ek neamd, benammen yn relaasje ta it ferbetterjen fan ús begryp fan sykten lykas epilepsy en demintens.

De potinsjele ynfloed fan bio-komputer is signifikant, om't it in mear enerzjysunich alternatyf biedt foar tradisjonele silisium-basearre kompjûters. Wylst superkompjûters miljoenen watt enerzjy konsumearje, brûkt it minsklik brein mar 20 watt. Troch bio-komputer te ferkennen, kinne wy ​​de miljeuproblemen oanpakke dy't ferbûn binne mei de koalstofemissies fan 'e IT-sektor.

Ta beslút, dit papier jout in basis foar etyske oerwagings op it mêd fan bio-komputer. It beklammet de needsaak foar ferantwurdlik ûndersyk en tapassing, wylst ek de potensjele foardielen en útdagings markearje dy't dizze technology presintearret.

Boarne: Cortical Labs, Biotechnology Advances (papier beskikber op oanfraach)