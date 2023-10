De Simulated Universe Theory: Undersykje de natuer fan 'e realiteit

De simulearre universumteory suggerearret dat ús realiteit neat mear is as in sekuer programmearre kompjûtersimulaasje. Neffens dit idee wurde ús fysike wetten en ûnderfiningen generearre troch de berekkeningsprosessen fan in avansearre systeem. Hoewol spekulatyf, hat dizze teory de oandacht lutsen fan wittenskippers en filosofen fanwegen syn fassinearjende gefolgen.

It begryp realiteit as in yllúzje datearret út it âlde Grikelân, mei filosofen lykas Plato dy't matearje beskôgje as gewoane manifestaasje of yllúzje. Yn moderne tiden is dit idee evoluearre ta it begryp fan in simulearre realiteit, oandreaun troch foarútgong yn kompjûter- en digitale technologyen. It ûnderlizzende leauwen is dat de wiere aard fan 'e realiteit bûten it fysike ryk is.

Wylst guon wittenskippers it idee fan in simulearre universum yntrigearjend fine, bliuwe oaren skeptysk. It sykjen nei anomalies dy't de simulearre aard fan ús realiteit kinne iepenbierje is in útdaging, om't ús begryp fan 'e wetten fan' e natuerkunde noch hieltyd evoluearret.

In mooglik eksperimint om de simulearre universumteory te testen waard foarsteld yn in 2022-stúdzje mei help fan ynformaasjeteory, dy't de opslach en kommunikaasje fan ynformaasje kwantifisearret. Yn dit ûndersyk waard in nije wet fan 'e natuerkunde yntrodusearre neamd de twadde wet fan infodynamika. Dizze wet stelt dat ynformaasjeentropy, de gemiddelde hoemannichte ynformaasje oerbrocht troch in evenemint, konstant moat bliuwe of oer de tiid ôfnimme. Dit kontrast mei de twadde wet fan termodynamika, om't entropy typysk opkomt.

De twadde wet fan infodynamika jout in kosmologyske needsaak en hat fiergeande gefolgen. It kin it gedrach fan genetyske ynformaasje ferklearje, it foarkommen fan genetyske mutaasjes, ferskynsels yn atoomfysika, en de tiidevolúsje fan digitale gegevens. Derneist biedt it ynsjoch yn 'e dominânsje fan symmetry yn it universum.

Dizze ûntdekking hat wichtige gefolgen foar ferskate fjilden, ynklusyf genetysk ûndersyk, evolúsjonêre biology, natuerkunde, wiskunde en kosmology. It hint op de mooglikheid dat ús hiele universum in simulearre konstruksje kin wêze as in komplekse kompjûter.

