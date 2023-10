It sykjen nei potensjeel bewenbere eksoplaneten rjochtet him faak op ierde-grutte wrâlden, sjoen de ierde is de ienige bekende bewenbere planeet. Resinte opwining omjûn de ûntdekking fan sân planeten op ierdegrutte dy't in reade dwerchstjer yn it TRAPPIST-1-systeem draaie, wat liedt ta spekulaasjes dat sokke planeten miskien faker foarkomme om reade dwergen yn ferliking mei sinne-achtige stjerren. Nij ûndersyk suggerearret lykwols oars.

De jacht op eksoplaneten begûn mei NASA's Kepler romteteleskoop, dy't hast 5,000 eksoplaneten identifisearre, mei tûzenen mear dy't wachtsje op befestiging. Earste befinings fan Kepler jouwe oan dat eksoplaneten op ierde yn bewenbere sônes mear foarkommen wiene om M-dwergen (reade dwergen). Nei ferrin fan tiid ûntstiene lykwols twifels oer de krektens fan 'e gegevens fan Kepler.

De resinte stúdzje, mei de titel "Gjin bewiis foar mear planeten fan ierdgrutte yn 'e bewenbere sône fan Kepler's M tsjin FGK-stjerren," skreaun troch Galen Bergsten fan 'e Universiteit fan Arizona, daagje de foarige oannames út. It beklammet dat betroubere deteksjes fan planeten op ierdgrutte yn 'e bewenbere sône ûngrypber bliuwe, sels foar M-dwergen.

Kepler waard ûntworpen om planeten op ierde om Sinne-like stjerren te observearjen, mar meganyske mislearrings ûnderbrekken syn lange termyn tafersjoch, wêrtroch in yngeand ûndersyk foarkommen. Dêrtroch moasten ûndersikers fertrouwe op Kepler syn beheinde gegevens om it foarkommen fan ierdgrutte planeten om reade dwergen hinne te skatten. Eardere ûndersiken suggerearren signifikante oantallen fan dizze planeten, mar it nije ûndersyk suggerearret dat de resultaten fan Kepler net krekt wiene, wêrtroch't de rûsde foarkommende tariven ûnbetrouber binne.

Troch it romteskip Gaia te brûken, dat de eigenskippen fan stjerren krekt mjit, docht út it ûndersyk bliken dat in protte fan Kepler syn stjerren grutter en waarmer wiene as earder tocht. Gaia's ferbettere gegevens bleatlein de ûnkrektens fan Kepler syn resultaten en ûndermynt fierder de oanname fan ierdgrutte planeten dy't faker binne om reade dwergen.

Wylst it ûndersyk eardere skattings útdaget, is it wichtich om te notearjen dat it finen fan ierdelike planeten útdaagjend is fanwegen de swierrichheden by it opspoaren fan transits om reade dwergen. Boppedat is de bewenberens fan reade dwerchplaneten noch altyd in ûnderwerp fan ûndúdlikens, sjoen it potinsjeel foar hege strielingsnivo's en ynstabile atmosfearen.

D'r is folle mear te learen oer ierdegrutte eksoplaneten, ferskate soarten stjerren en har bewenbere sônes. As krekter gegevens beskikber wurde en wittenskippers fierder ûndersyk fiere, sil ús begryp trochgean te ferdjipjen. De syktocht om de prevalens fan ierdgrutte planeten yn bewenbere sônes te bepalen bliuwt oanhâldend, sawol om reade dwergen as sinne-like stjerren.

