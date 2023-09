Lânskip fan Nijfûnlân kin oanwizings leverje foar it libben op Mars

Undersiker Penny Morrill ûndersiket it unike lânskip fan Newfoundland's Tablelands yn Gros Morne National Park, dat neffens har wichtige ynsjoch kin hawwe oer de mooglikheid fan libben op Mars. De Tablelands, gearstald út oranje peridotite rotsen, lykje op it lânskip fan Mars en hawwe in hege konsintraasje fan giftige metalen dy't foarkomme dat planten libben bloeie. Morrill's ûndersyk, finansierd troch it Canadian Space Agency, rjochtet him op 'e oanwêzigens fan baktearjes yn' e pleatslike stream dy't oerlibje yn 'e streamingen mei hege pH dy't ûntstien binne út in natuerlik proses neamd serpentinisaasje. Se is fan betinken dat serpentinisaasje ek op Mars foarkomt en hat as doel te begripen wat de Tablelands kinne iepenbierje oer it potensjeel foar ferline of hjoeddeistich libben op 'e Reade Planeet.

Serpentinization is in reaksje tusken grûnwetter en peridotite rotsen, skept ekstreme omstannichheden foar it libben. De hege pH-nivo's ferheegje nei nivo's fergelykber mei bleekmiddel, wêrtroch it in útdaagjende omjouwing is foar organismen. Morrill en har team hawwe lykwols baktearjes yn 'e Tablelands ûntdutsen dy't yn dizze omstannichheden kinne oerlibje troch koalmonokside te brûken as enerzjyboarne, ynstee fan koalstofdiokside lykas de measte organismen dogge. Dizze fynst suggerearret de mooglikheid fan in unyk ekosysteem woartele yn serpentinisaasje.

Morrill syn ûndersyk hat laat ta de identifikaasje fan wyt karbonaat delslach boarnen yn de Tablelands, dy't oanjaan lokaasjes dêr't serpentinization plakfynt. Troch dizze boarnen te bestudearjen, hopet se bewiis te finen fan libben of biomolekulen dy't nei it oerflak brocht binne sûnder de needsaak fan wiidweidich boarjen. Se is fan betinken dat ferlykbere ekosystemen op Mars kinne bestean, wêrtroch dizze siden potinsjele doelen meitsje foar takomstige ferkenning.

In oare ûndersiker, Haley Sapers, ûndersiket de mooglike ferbining tusken serpentinisaasje en de oanwêzigens fan metaan op Mars. Sapers rjochtet him op metaan-sijpels yn ekstreem sâlte kâlde boarnen op Axel Heiberg-eilân yn Nunavut, Kanada, dy't tsjinje as analoog foar de metaan-frijlitting dy't mooglik op Mars bart.

Wylst it ûndersyk oanhâldt en de antwurden noch moatte wurde ûntdutsen, bliuwe de ûndersiken yn Nijfûnlân en Nunavut de publike belangstelling boeije en biede de mooglikheid om geheimen te ûntsluten oer it potensjeel foar libben bûten de ierde.

Boarnen: CBC News, NASA