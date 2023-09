De ynfloed fan DNA's 3D-foarm op kanker-feroarsaakje mutaasjes

In resinte stúdzje hat fûn dat de foarm en struktuer fan DNA, bûten syn genetyske koade, in rol kin spylje yn 'e accumulation fan kanker-feroarsaaklike mutaasjes. Dizze stúdzje ûndersiket it konsept fan "genomyske topografy", dat ferwiist nei eleminten fan it genoom dy't fierder gean as de folchoarder fan DNA-molekulen. It omfettet faktoaren lykas de dichtheid fan DNA-winding en de aktivearring fan bepaalde genen yn ferskate sellen.

It ûndersyk, publisearre yn it tydskrift Cell Reports, ûndersiket de assosjaasjes tusken de topografyske skaaimerken fan DNA en bekende patroanen fan kankermutaasjes oer ferskate soarten kanker. Troch mear dan 5,000 tumormonsters te studearjen fan 40 ferskillende kankersoarten, analysearret de stúdzje 516 topografyske funksjes om har ynfloed te begripen op 'e lokaasje fan genetyske mutaasjes.

Guon fan dizze funksjes binne relatearre oan de timing en lokaasje fan mutaasjes tidens it transkripsjeproses, wat krúsjaal is foar it oersetten fan DNA yn RNA. Oaren binne ferbûn mei proteïnen neamd histones, dêr't DNA omwikkelt, lykas de struktuer fan 'e wûne DNA. In oare funksje omfettet in proteïne neamd CTCF, dat de 3D-struktuer fan chromatine regelet, it kompleks dat wurdt foarme troch DNA en histonen. CTCF stelt DNA yn steat om heul kompakte chromatine-loops te foarmjen.

Neffens de befinings fan 'e stúdzje komme bepaalde mutaasjepatroanen dy't ferbûn binne mei alkoholgebrûk betiid yn it proses fan selreplikaasje. Dit patroan waard waarnommen yn holle en nekke, esophageal, en lever kankersellen. Derneist ûntdutsen de ûndersikers dat ferskate topografyske skaaimerken kinne wurde keppele oan mutaasjes dy't resultearje yn deselde feroaringen yn 'e "letters" fan DNA yn kanker fan ymmúnsellen. Dit suggerearret dat dizze mutaasjes ferskate ûnderlizzende oarsaken hawwe.

Wylst de stúdzje weardefolle ynsjoch leveret yn kankerspesifike mutaasjes, is d'r noch in protte te begripen oer de rol fan DNA-topografy. Takomstich ûndersyk kin de ferbining ûndersiikje tusken genetyske omstannichheden en topografyske eigenskippen fan DNA en ûndersykje de ynteraksjes tusken ferskate omjouwingsfaktoaren en kanker-feroarsaaklike mutaasjes. Troch dizze ferienings fierder te ferkennen, hoopje ûndersikers te ûntdekken wêrom't DNA-foarm de ûntwikkeling fan kanker beynfloedet.

Wat tapassingen oanbelanget, hat de stúdzje syn gegevens beskikber steld fia de COSMIC-database, dy't potinsjeel kinne helpe by de ûntwikkeling fan doelgerichte kankerbehannelingen. It moat lykwols opmurken wurde dat de stúdzje bepaalde beheiningen hie, om't de topografyske gegevens waarden sammele fan in oare groep pasjinten dan de kankermutaasjegegevens. Fierder ûndersyk mei gegevens sammele út deselde sellen kin ferskate resultaten leverje.

Oer it algemien beklammet dizze stúdzje it belang fan it beskôgjen fan 'e 3D-foarm fan DNA by it begripen fan' e patroanen fan mutaasjes dy't kanker feroarsaakje. Troch de kompleksiteiten fan genomyske topografy te ûntdekken, wolle wittenskippers har fermogen ferbetterje om ferskate foarmen fan kanker te foarkommen, te behanneljen en te begripen.

