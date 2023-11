It iere universum ûntbleatet ferrassende ynsjoggen: jonge galaxies litte ûnferwachte gemyske gearstalling sjen

In team fan astrofysici fan 'e Northwestern University hat fassinearjende ûntdekkingen makke oer de evolúsje fan iere universum-galaxies mei gegevens fan' e James Webb Space Telescope (JWST). De ûndersikers rjochte har op "teenage" galaxies dy't krekt twa oant trije miljard jier nei de Oerknal foarme, en leverje weardefolle ynsjoch yn ús kosmyske oarsprong.

Tradysjoneel is it bestudearjen fan fiere stjerrestelsels as weromsjen yn 'e tiid, mei't ljocht miljarden jierren duorret om ús te berikken. De analyse fan it team fan 'e gemyske evolúsje beheind mei ionisearre linen yn Interstellar Aurorae (CECILIA) Surveygegevens die bliken unferwachte fynsten. Dizze stjerrestelsels wiene net allinich waarmer as ferwachte, mar befetten ek ferrassend swiere eleminten lykas nikkel.

Mei help fan in gearstalde ôfbylding makke fan it ljocht sammele út 23 galaxies, identifisearre it ûndersyksteam de oanwêzigens fan acht eleminten: wetterstof, helium, stikstof, soerstof, silisium, swevel, argon en nikkel. Wylst de lichtere eleminten waarden ferwachte, wie de oanwêzigens fan nikkel, in swierder elemint dan izer, in bûtengewoane iepenbiering.

It observearjen fan nikkel yn fiere stjerrestelsels is in seldsum foarkommen, sels yn âldere stjerrestelsels tichter by ús. Typysk wurdt nikkel waarnommen nei meardere libbenssyklusen fan stjerren, troch supernova's, en de dêropfolgjende synteze en fersprieding fan swierdere eleminten troch de galaxy. De ûntdekking fan nikkel suggerearret wat unyk oer de stjerren yn dizze iere stjerrestelsels.

Lead auteur fan 'e stúdzje, assistint-professor Allison Strom, spekulearret dat de hegere waarnommen temperatueren yn dizze jonge stjerrestelsels kinne wurde ferbûn mei har eigenaardige gemyske gearstalling. Se leit út dat ferskate temperatueren fan 'e galaxia in manifestaasje binne fan har ûnderskate gemyske DNA, om't de temperatuer en de skiekunde fan gas yn' e stjerrestelsels ynherent keppele binne.

Dit baanbrekkende ûndersyk iepenet nije fragen oer it iere universum en de formaasje fan stjerrestelsels. De befinings fan 'e stúdzje waarden publisearre yn The Astrophysical Journal Letters, en smiet ljocht op 'e komplekse en yngewikkelde prosessen dy't ús kosmyske skiednis foarmje.

FAQ

1. Wat hat de stúdzje iepenbiere oer iere universum-galaxies?

De stúdzje fûn dat de iere universum "tiener" stjerrestelsels wiene waarmer as ferwachte en befette swiere eleminten lykas nikkel, dat is relatyf seldsum yn fiere stjerrestelsels.

2. Hokker techniken waarden brûkt om dizze galaxies te studearjen?

De astrofysikers brûkten gegevens fan 'e James Webb Space Telescope (JWST) en de Chemical Evolution beheind mei ionisearre linen yn Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Se kombineare ljochtwellenlangen sammele út meardere stjerrestelsels om in gearstalde ôfbylding te meitsjen.

3. Wêrom is de oanwêzigens fan nikkel wichtich?

Nikkel wurdt typysk waarnommen yn âldere stjerrestelsels tichter by ús, nei meardere rûnten fan supernova's en de synteze fan swierdere eleminten. De oanwêzigens yn dizze jonge stjerrestelsels suggerearret unike skaaimerken yn harren stellare populaasjes.

4. Hoe binne galaxy temperatuer en skiekunde ferbûn?

De haadauteur fan 'e stúdzje suggerearret dat de hegere waarnommen temperatueren fan dizze stjerrestelsels kinne wurde keppele oan har ûnderskate gemyske gearstalling. De temperatuer en de skiekunde fan gas yn stjerrestelsels binne yntinsyf meiinoar ferweve.