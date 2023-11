De mystearjes fan glês ûntsluten: de strukturele natuer ferkenne

Glês, in materiaal dat ieuwenlang brûkt is yn ferskate tapassingen, bliuwt wittenskippers yntrigeare mei syn ûnregelmjittige atomêre konfiguraasje en ûndúdlike strukturele regelmjittigens. In resinte trochbraak troch in ûndersyksgroep ûnder lieding fan professor Motoki Shiga fan it Unprecedented-skaal Data Analytics Center fan Tohoku University hat lykwols nij ljocht op dit enigmatyske materiaal smiten.

De wichtichste fokus fan 'e stúdzje wie op ringfoarmen binnen de gemysk ferbûne netwurken fan glês. Troch ynnovative manieren te ûntwikkeljen om de trijediminsjonale struktuer en symmetries fan dizze ringen te kwantifisearjen, koene de ûndersikers weardefolle ynsjoggen ûntdekke. Twa yndikatoaren, "rûnheid" en "rûchheid", spile in krúsjale rol by it bepalen fan it oantal represintative ringfoarmen yn sawol kristallijn as glêzen silika (SiO2).

Ferrassend, de analyze die bliken in mingsel fan ringen unyk foar glês, en ek guon dy't like op dy fûn yn kristallen. Dizze fynst daagt de konvinsjonele oanname út dat glês gjin strukturele folchoarder hat en lit sjen dat d'r ûnderlizzende patroanen binne binnen har skynber chaotyske opstelling fan atomen.

Boppedat hat de ûndersyksgroep in technyk ûntwikkele om de romtlike atoomdichtheden om de ringen te mjitten troch de rjochting te ûndersykjen. Dizze oanpak iepenbiere anisotropy, wat oanjout dat de atoomkonfiguraasje net yn alle rjochtingen unifoarm regele is. Dizze ûntdekking komt yn oerienstimming mei eksperiminteel bewiis, lykas diffraksjegegevens fan SiO2, en markeart gebieten fan pleatslike strukturele oarder te midden fan 'e algemiene oandwaning.

It begripen fan de strukturele regelmjittigens yn glês hat fiergeande gefolgen. It jout net allinich ynsjoch yn fazetransysjes, lykas ferglazing en kristallisaasje, mar iepenet ek wegen foar it kontrolearjen fan materiaalstruktueren en eigenskippen. Professor Shiga beklammet de betsjutting fan dizze trochbraak, en stelt: "Us suksesfolle analyse draacht by oan it begripen fan fazetransysjes ... en leveret de wiskundige beskriuwingen dy't nedich binne foar it kontrolearjen fan materiaalstruktueren en materiaaleigenskippen."

Foarútsjen, Shiga en syn team binne fan plan om dizze nije techniken te benutten om glêsmaterialen fierder te ferkennen, mei gebrûk fan gegevens-oandreaune oanpakken lykas masine learen en keunstmjittige yntelliginsje. Dizze data-sintraal oanpak belooft nije mooglikheden te ûntsluten en fierdere foarútgong yn glêsûndersyk te riden.

Oarspronklike boarne: Communications Materials [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wêrom is de strukturele aard fan glês útdaagjend om te begripen en te kontrolearjen?

A: Nettsjinsteande syn lange skiednis fan gebrûk, ferbjustert glês wittenskippers noch troch syn ûnregelmjittige atomêre konfiguraasje, wêrtroch it lestich is om syn strukturele regelmjittigens te ûntdekken en effisjinte materialen te ûntwerpen.

F: Hokker ringen fûnen de ûndersikers yn glês en hoe binne se unyk?

A: De ûndersikers ûntdutsen in mingsel fan ringen unyk foar glês, lykas guon dy't lykje op dy fûn yn kristallen, útdaagjend it idee dat glês gjin strukturele folchoarder.

F: Wat is anisotropy, en wat die de stúdzje deroer yn relaasje ta glês?

A: Anisotropy ferwiist nei de net-unifoarme regeling fan atomêre konfiguraasje yn ferskate rjochtingen. De stúdzje die bliken anisotropy om 'e ring foarmen yn glês, wat oanjout dat strukturele oardering is net unifoarm, mar eksposearret pockets fan regelmjittigens.

F: Hoe helpt it begripen fan 'e strukturele aard fan glês by it kontrolearjen fan materiaalstruktueren en eigenskippen?

A: Begryp fan 'e ûnderlizzende patroanen yn glês jout ynsjoch yn fazetransysjes lykas vitrifikaasje en kristallisaasje. Boppedat makket it de ûntwikkeling fan wiskundige beskriuwingen mooglik foar it kontrolearjen fan materiaalstruktueren en eigenskippen.

F: Hoe sil de ûndersyksgroep glêzen materialen yn 'e takomst fierder ûndersykje?

A: De ûndersyksgroep is fan plan gegevens-oandreaune oanpakken te benutten lykas masine learen en keunstmjittige yntelliginsje om prosedueres te ûntwikkeljen foar it ferkennen fan glêzen materialen yn grutter detail, it iepenjen fan nije wegen foar ûndersyk en ynnovaasje.