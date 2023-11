De geheimen fan silikaglês ûntdekke: de ferburgen strukturele regelmjittigens

Glês is ieuwenlang in fûnemintele materiaal dat troch minsken brûkt wurdt, mar de atoomstruktuer bliuwt in mystearje foar wittenskippers. Begryp en kontrolearjen fan de strukturele aard fan glês is krúsjaal foar it ûntwerpen fan effisjinte funksjonele materialen. Om ljocht te smiten op dit enigma, rjochte in ûndersyksgroep ûnder lieding fan professor Motoki Shiga fan it Unprecedent-skaal Data Analytics Center fan Tohoku University op de ringfoarmen oanwêzich yn glêzen materialen.

Om de trijediminsjonale struktuer en strukturele symmetryen fan dizze ringen te kwantifisearjen, ûntwikkele de groep nije yndikatoaren: "rûnheid" en "rûchheid". Troch dizze yndikatoaren te brûken, koene se de ferskillende ringfoarmen identifisearje yn glêzen silika (SiO2), guon unyk foar glês en oaren dy't lykje op ringen fûn yn kristallen.

Fierder hawwe de ûndersikers in technyk ûntwikkele om de romtlike atoomdichtheden om dizze ringen te mjitten troch har rjochting te analysearjen. Harren fynsten die bliken dat de atoomkonfiguraasje yn glês net yn alle rjochtingen unifoarm is, wat anisotropy oantoand. It is nijsgjirrich dat se ek gebieten ûntdutsen wêr't de atomêre arranzjemint wat graad fan oarder of regelmjittigens útstalde, nettsjinsteande it algemiene chaotyske uterlik fan atomen yn glêzen silika.

De identifikaasje fan 'e ferburgen strukturele regelmjittigens yn glês hat wichtige gefolgen. It ferbettert ús begryp fan fazetransysjes lykas ferglazing en kristallisaasje fan materialen en leveret wiskundige beskriuwingen dy't nedich binne foar it kontrolearjen fan materiaalstruktueren en eigenskippen.

Foarút, professor Shiga en syn kollega's binne fan plan gegevens-oandreaune oanpak te brûken, lykas masine learen en AI, om glêsmaterialen fierder te ferkennen. Dizze techniken biede kânsrike wegen foar it ûntdekken fan mear ynsjoch yn 'e mystearjes fan glês en it optimalisearjen fan har funksjonele eigenskippen.

