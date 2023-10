It ferdwinen fan seedieren op 'e súdpoal: in mystearje fan klimaat en seenivo

In resinte stúdzje hat it mysterieuze ferdwinen fan seedieren oan it ljocht brocht dat tusken 390 en 385 miljoen jier lyn barde op de Súdpoal. It útfierde ûndersyk jout nij ynsjoch yn 'e djippe ynfloed fan klimaat- en seespegelferoaringen op marine-ekosystemen.

Yn 'e Iere-Midden-Devoonperioade lei it superkontinint Gondwana, dat dielen fan it hjoeddeiske Afrika, Súd-Amearika en Antarktika omfette, tichtby de Súdpoal. Yn tsjinstelling ta it izige lânskip dat wy no assosjearje mei Antarktika, belibbe dizze âlde lânmassa waarmere klimaten en hegere seespegels, wat late ta wiidweidige oerstreamingen.

Wittenskippers binne lang fernuvere troch it ûntstean en dêropfolgjende ferdwining fan 'e Malvinoxhosan-biota, in groep seedieren dy't bloeiden yn koeler wetter. Dizze groep bestie út ferskate soarten skulpdieren, wêrfan in protte no útstoarn binne. Nei twa ieuwen fan mystearje, leit de haadauteur fan 'e stúdzje, Dr. Cameron Penn-Clarke, út dat de oarsprong en it ferdwinen fan dizze bisten lang om let binne unraveled.

Om dit ferskynsel te ûndersykjen hawwe de ûndersikers in grutte hoemannichte fossile gegevens sammele en analysearre. Troch avansearre analytyske metoaden te brûken, ûndersochten se sekuer lagen fan âlde rots, elk mei syn eigen unike fossile records. De analyze die bliken 7 oant 8 ûnderskate lagen, dy't in foarútstribjende ferfal yn marinedierferskaat sjen litte.

By it fergelykjen fan dizze lagen mei âlde miljeugegevens en globale temperatuerrekords, makken de ûndersikers in alarmearjende ûntdekking. Se fûnen in sterke korrelaasje tusken de delgong yn it ferskaat fan marine soarten en fluktuearjende seespegels en klimaatferoarings. It wie yn in wrâldwide koelingsfaze dat de Malvinoxhosan-biota bloeide. Kâldere omstannichheden lieten dizze bisten spesjalisearje, profitearje fan sirkumpolêre thermyske barriêres tichtby de peallen. Doe't de temperatueren lykwols begûnen te ferheegjen, ferdwûnen de Malvinoxhosan-dieren, wat plak makke foar soarten better geskikt foar waarmer wetter.

De feroaringen yn seespegel yn dizze perioade brekke wierskynlik natuerlike oseaanbarriêres ôf, wêrtroch waarme ekwatoriale wetteren de Súdpoal ynfiltrearje kinne. Dêrtroch dominearren dizze waarmwettersoarten, wat it ferstjerren fan 'e Malvinoxhosan marine skepsels sinjalearre. De ôfbraak fan 'e poal-ekosystemen feroarsake troch it ferdwinen fan 'e Malvinoxhosan-biota wie katastrofaal en ûnomkearber.

Dr. Penn-Clarke beskriuwt dit as in "390 miljoen jier âld moardmystearje." De befinings fan 'e stúdzje jouwe oan dat de kombineare effekten fan feroaringen yn seenivo en temperatuer de primêre faktoaren wiene dy't dit útstjerren barren trigger. Wylst dit bysûndere barren gearfalt mei bekende útstjerren yn 'e Early-Middle Devonian perioade, ûndersikers misse krekte leeftyd konklúzjes.

It begripen fan 'e gefoelichheid fan poalomjouwings en ekosystemen foar feroaringen yn seespegel en temperatuer is krúsjaal, benammen yn it ljocht fan' e hjoeddeistige krisis fan biodiversiteit. De stúdzje ûnderstreket de permaninte aard fan feroaringen dy't foarkomme yn poalregio's. Dizze befiningen markearje de urginsje fan it beskermjen en behâlden fan dizze kwetsbere ekosystemen.

boarnen:

- Study lead skriuwer, Dr Cameron Penn-Clarke fan 'e Universiteit fan' e Witwatersrand, Evolutionary Studies Institute.