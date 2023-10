Direkte ôfbylding fan glycanen dy't bineare oan biomolekulen op it nivo fan ien molekule

In team fan organyske skiekundigen fan it Max-Planck Ynstitút foar Solid-State Research, yn gearwurking mei ûndersikers fan 'e Universiteit fan Tübingen en de Universiteit fan Kopenhagen, hawwe in mikroskoopmetoade ûntwikkele om bylden te fangen fan glycanen bûn oan biomolekulen. Glykanen, dy't koalhydraten binne belutsen by ferskate biologyske prosessen, wurde typysk fûn op sel oerflakken. Dit ûndersyk, publisearre yn Science, presintearret in trochbraak yn ôfbyldingstechniken op it nivo fan ien molekule.

Glycans spylje in krúsjale rol yn proteïnefolding en binne wiidweidich ûndersocht fanwegen har betsjutting yn biologyske prosessen. Yn dizze stúdzje brûkten de ûndersikers in elektrospraytechnyk om glycanen bûn oan lipide- en proteïnemolekulen (bekend as glycosaminoglycans en glycoconjugates) op sulver en koper oerflakken te triuwen. Dit makket it mooglik foar direkte ôfbylding fan 'e molekulen mei skennende tunnelingmikroskopie.

Troch dizze technyk te brûken, koe it ûndersyksteam spesifike monosaccharides identifisearje binnen glycan-keatlingen en ynsjoch krije yn 'e oriïntaasje en taheakselposysjes fan glycanen op proteïne-rêgen. De wittenskippers hawwe ek de tapassing fan dizze ôfbyldingsmetoade oantoand troch ôfbyldings te fangen fan soerstof-keppele glycanen bûn oan mucineproteinen, dy't mooglik kinne helpe by it opspoaren fan iere kankerbiomarkers.

Dizze nije ôfbyldingstechnyk hat in grut potensjeel yn ferskate ûndersyksynspanningen, ynklusyf de identifikaasje fan ûnbekende glycolipiden en glycoproteins. De mooglikheid om de sekwinsjes en lokaasjes fan glycanen op it single-molecule-nivo te visualisearjen jout weardefolle ynsjoch yn 'e strukturele eigenskippen en funksjonele rollen fan dizze koalhydraten yn biologyske prosessen.

Boarne: Kelvin Anggara et al., Direkte observaasje fan glycanen ferbûn oan proteïnen en lipiden op it single-molecule-nivo, Wittenskip (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856